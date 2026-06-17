タレントの小原ブラスが１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。知人女性に性的暴行を加えたとして千葉県警に不同意性交容疑で逮捕されたタレント・ボビー・オロゴン容疑者について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」で容疑を否認しているボビー容疑者について、フジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」などへの出演で人気回復傾向にあった中、今回のトラブルで本格復帰への道は閉ざされたのでは？という記事を紹介。

この件について聞かれた小原は「（今回の）１回だけのことやったら今、否認もしてるってことで、もしかしたら、なんか事情があるんかな？って、悪い目で見ないで一旦、フェアな目で見るってこともできたかも知れないけど…」と話し出すと「以前も奥さんへの暴行で逮捕されたこともあったと思いますし、それよりも前には事務所とのトラブルで暴力で書類送検みたいのあったんで」とボビー容疑者の過去のトラブル歴に言及。

「こう、（同じ）人が入れ替わり立ち替わりトラブルに巻き込まれることって、そんなにあるかね？っていうふうにはなるんで、やっぱ、そういう人なんだなって目で見ちゃうよね」と厳しい口調で続けると「それでスポンサーがつかないっていうのは当たり前のことやと思うから、やっぱり、一度二度、トラブルがあった人に関しては、人一倍注意して生きていかなきゃいけない。まして、空港に戻ってきた時、海外に行って戻ってきた時に待ち構えて逮捕されてるから相当な証拠も用意してたんやろなと思うし。ちょっとキツいね」と話していた。