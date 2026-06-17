日本マクドナルドの公式「X」アカウントが、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンの開催を“におわせる”投稿をし、SNS上で注目されています。

【画像】楽譜読めなくても聞こえてくる…？ マクドナルドの“におわせ”投稿

「マックフライポテト」がお得になる予感？

公式アカウントは、「あの音が聞こえる…」とコメントし、「トクニナルド」のロゴとともにある“楽譜”を投稿しました。

X上では、「ポテト？」「ポテト〜ポテト〜ポテト〜」「ティロリティロリ」「絶対音感を持っててよかった」「音符まったく読めないのに、脳内再生されるのはどうしてでしょう」との声が上がり、多くの人がマクドナルドの店内で「マックフライポテト」が揚がったことを知らせる「ティロリサウンド」を思い浮かべたようです。

すでに実施された「トクニナルド」キャンペーンでは、第1弾として、対象商品が100円（以下、税込み）で楽しめる「100円クーポン」を配布。第2弾では、「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円で販売。第3弾では、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円で販売しました。