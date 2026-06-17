12月25日に公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の新キャストとして、薬師丸ひろ子、阿部寛、戸塚純貴、八木莉可子、井之脇海、山田真歩の出演が発表された。

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本作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人歌手として3週連続1位を達成した「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映画化する人間ドラマ。“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九の3人が、高度経済成長期の日本で世界を魅了する名曲を生み出すまでを描く。

主人公の中村八大を岡田が演じるほか、永六輔役を松坂桃李、坂本九役を仲野太賀が担当。そのほか、清野菜名、仲里依紗、土屋太鳳、上白石萌音、吉岡里帆、前野朋哉、こがけんが出演する。監督を務めるのは、『ヘヴンズ ストーリー』でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した瀬々敬久。脚本は港岳彦が手がけた。

今回新たに出演が発表された薬師丸、阿部、戸塚、八木の4名は、「689」トリオの裏側にあった、知られざる日々を支え、動かしていく重要人物たちを演じる。

薬師丸が演じるのは、坂本九（仲野太賀）の母・大島いく。大きな時代のうねりの中で、もがきながらスターの道を歩んでいく息子をいつでも温かく包み込み、彼の天真爛漫な生き方を肯定し続けた存在だ。

阿部が演じるのは、ジャズの世界にいた中村八大（岡田准一）に、歌謡曲という新たな挑戦を突きつけるプロデューサーの鍋山。若きクリエイターたちの才能にいち早く目をつけ、中村八大が第一回レコード大賞を取るきっかけをくれた人物だ。

戸塚が演じるのは、永六輔（松坂桃李）とともに熱意を持って番組づくりに奔走するディレクターの毒島。型破りな表現者たちが集まるテレビ草創期の現場で、共に新しい時代のエンターテインメントを切り拓こうと汗を流した等身大の同志となる。

八木が演じるのは、安保闘争に参加する永六輔の前に現れ、彼の心に大きな衝撃を与える女子学生。平和への強い思いを胸にデモ行進へ参加する中、激動の時代を生きる若者だ。

また、689トリオを取り囲むキャストとして、クラシックやジャズから歌謡曲の世界へと飛び込み、激しいプレッシャーと戦う中村八大の唯一の音楽理解者でマネージャー役を井之脇、激動の昭和を懸命に生きる人々の一人であり、物語の中で名曲「上を向いて歩こう」をこよなく愛する男の子の母親役を山田がそれぞれ演じる。

また、薬師丸、阿部、戸塚、八木からコメントも到着した。

【コメント】・薬師丸ひろ子（大島いく役）

「上を向いて歩こう」は、私自身子供の頃から口ずさんでいた馴染みのある曲です。過去にも共演させていただいている太賀さんとこの作品ご一緒できるということで、 再会がとても楽しみでした。私が演じるいくさんは、働き者で子どもへの愛情が深く その存在に心を打たれました。激動の時代の中で、仕事に心血を注いだ登場人物の生き様が伝わる作品になるのではないかと思います。

・阿部寛（鍋山プロデューサー役）

何本かご一緒している瀬々監督の現場はいつもパワフルで、本当に映画らしい良い雰囲気があります。今回は古い建物での撮影もあり、何十年も前の空気感にすごくワクワクしました。作中に出てくる「上を向いて歩こう」といえば、僕の中でも坂本九さんのあの笑顔や歌う姿が今でもぱっと浮かぶほど、強烈なインパクトが残っています。今回、今の音楽業界の形や芸能界のベースを築いた、もの凄く偉大で貴重な渡辺晋さんを参考に、役に臨みました。その凄まじい努力とビジネス能力、そして先人の残された功績に深い敬意を示して演じさせていただきました。何度か共演している主演の岡田さんがこの時代をどう演じるか本当に楽しみですし、当時の夢や活気のパワーを皆さんにもぜひ受け取ってほしいです。

・戸塚純貴（毒島ディレクター役）

瀬々監督の現場は、撮影中に瞬間的に思いついた言葉をそのままセリフに反映させていくなど、作品が膨らむワクワク感があり楽しかったです。私が演じたのは、若い世代が上の世代に関係なくどんどんテレビを作っていけた、一番熱く活気あふれる時期のディレクターです。「上を向いて歩こう」は、誰に教わったわけでもないのに気づけば自然と歌える、不思議と馴染みのある曲でした。シンプルな歌詞の奥には涙がこぼれないように堪えるといった深い意味もあり、とにかく元気になる楽曲だと感じています。僕自身、上京した頃は何もできない自分に悔しい思いをして、涙がこぼれないように上を向いて歩いたような経験があります。

・八木莉可子（女子学生役）

初めての瀬々組でしたが、スタッフの皆さんもとても温かく、一丸となって良いものを作ろうとする本当に熱い現場でした。私は平和への強い思いを持って安保闘争のデモ行進に参加した女子学生を演じました。現場では緊張していましたが、初めて共演した松坂桃李さんの優しく柔らかい雰囲気に身を委ねてお芝居をさせていただきました。私自身、上京して仕事が上手くいかなかった時期に、家でこの曲を聞きながら涙を堪えていた思い出があります。誰もが知る名曲の知られざる裏側にある、もの凄く素敵で熱いストーリーをぜひ劇場で見届けていただけると嬉しいです。

（文＝リアルサウンド映画部）