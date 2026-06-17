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YouTubeチャンネル「ひかるのノースランドCHANNEL」が、「【先行レビュー】Insta360 Luna Ultraが完成度高すぎる！札幌で画質・音質・12倍ズームを実践テスト」と題した動画を公開した。同動画では、最新のジンバル一体型カメラ「Insta360 Luna Ultra」の先行レビューを実施。「2026年最高のビデオカメラになりそう」と評される、その先進的な機能と実践的な使い勝手を検証している。



動画では、札幌の観光地を歩きながら、同機最大の特徴である業界初のデュアルレンズ構成によるズーム性能をテスト。大通公園からさっぽろテレビ塔の展望台や電光掲示板に向けてズームを試みると、最大12倍まで拡大しても細部までしっかりと描写。6倍までならほぼ画質の劣化が見られないクリアな映像を映し出し、「ズーム機能は革命的」と驚きの声を上げた。さらに、モニター部分が外れる着脱式OLEDタッチスクリーンについても言及。本体を離れた場所に置いたまま、手元のリモコン内蔵マイクで周囲の環境音を拾いつつ遠隔収録する様子を実演し、これまでのジンバルカメラにはない先進性を高く評価している。



夜間の撮影テストでは、独自の動画モード「PureVideo」の威力を発揮。都心部の街明かりだけでもノイズが極めて少なく、ネオンや車のライトを鮮明に捉える映像を映し出し、「PureVideoが異次元の明るさ」と太鼓判を押した。また、編集前提のI-LOG撮影が10Bitに対応した点にも触れ、より自然な色味を求めるクリエイターにとっての自由度の高さを独自の視点で解説している。さらに、同社のワイヤレスマイク「Mic Pro」とシームレスに接続できる拡張性の高さも併せて紹介した。



動画の最後では、画質や音質のクオリティ、あらゆる状況でカバーできる万能性に触れ、「これといった弱点見当たらない」と総括。日常の歩き撮りから本格的な旅行撮影まで、文句のつけようがない最強のカメラとして、新たな機材を求める視聴者に力強く推薦している。