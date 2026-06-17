今回は、最愛の彼氏にフラれ、絶望した時に起きたことについて紹介します。

フラれたショックで生きる気力を失っていたけど…

「元カレとは6年付き合い結婚の話も出ていたのですが、『浮気相手が妊娠したから別れてくれ……』と言われ、突然フラれました。最愛の人にフラれたショックと、浮気をされていたショックで寝られない日が続き、食事もしばらく喉を通りませんでした。

すっかり憔悴しきっていた私でしたが、ある日赤信号なのにボーっとして道を渡ってしまい、車にひかれそうになったところを、ある男性に助けてもらったんです。

その男性とはすぐに意気投合し、交際を開始。付き合って半年で婚約し、私の両親にも紹介しました。 ただ、私の両親の反応がいまいちで、『あの人はやめといたら？』としょっちゅう言われるのが気がかりです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ただ親の直感って結構当たるものですから、あまり無視しない方がいいかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。