日本マクドナルド（東京都新宿区）が、サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの「VIVA！ワールドマック」全8商品を、6月17日から期間限定で発売します。

【画像】やば…うまそ！ サッカーボールみたいな見た目のバーガー＆サイドを見る！

本大会が開催される北中米をイメージした「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は、100％ビーフパティに、ザク切りポテトとうまみとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品。価格は単品が580円〜（以下、税込み）、バリューセットが880円〜。

「メキシカンタコスチーズチキン」は、チキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになるバーガー。価格は単品が490円〜、バリューセットが790円〜。

「アボカドマヨチーズシュリンプ」は、ぷりぷりの食感のエビカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、エビカツのおいしさを引き立てる一品です。価格は単品が490円〜、バリューセットが790円〜。

さらに、午後5時以降の「夜マック」限定で、「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」（単品840円〜、バリューセット1140円〜）、「朝マック」限定で「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」（単品410円〜、コンビ470円〜、バリューセット610円〜）も登場。

サイドメニューでは、「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」（ポテト単品、バリューセットにプラス50円〜）、「マックフィズ ブルーエナジー」（単品300円〜、バリューセットにプラス50円）、「マックフロート ブルーエナジー」（単品380円〜、バリューセットにプラス70円）も販売されます。

また、世界の“レジェンド”選手と、「グリマス」のデザインが描かれた、6種類のFIFAワールドカップ26コラボオリジナルカップ「ワールドレジェンドカップ」から1つがセットとなった、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」の「FIFA ワールドカップ26 セット」も登場します。価格はバリューセットにプラス590円です。

SNS上では、「ザク切りポテト味濃いけど、めちゃおいしかったから早く食べたい！」「ザク切りポテト好きなのでまた来てくれてうれしいです」「ザク切り推し」と、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」に期待する声が上がっています。

同社は、FIFA ワールドカップ26のオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストラン。「VIVA！ワールドマック」は、世界の熱狂を味わってもらいたいという思いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発されました。