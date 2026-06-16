本木雅弘主演『八月の声を運ぶ男』8月21日公開決定 被爆者の声を集め続けた実在のジャーナリスト描く
俳優の本木雅弘が主演を務める映画『八月の声を運ぶ男』の公開日が8月21日に決定した。あわせて予告映像が解禁され、本木からコメントも到着した。
【動画】映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』予告編
本作は、長崎を拠点に1000人を超える被爆者の証言を集め続けた実在のジャーナリスト・伊藤明彦さんをモデルにしたヒューマンドラマ。大河ドラマ『麒麟がくる』などで知られる広島県出身の脚本家・池端俊策が脚本を手がけた。
2025年8月にNHKで放送された戦後80年ドラマとして大きな反響を呼び、第34回橋田賞、2025年8月度ギャラクシー賞月間賞、第52回放送文化基金賞ドラマ部門奨励賞を受賞。さらに第63回ギャラクシー賞テレビ部門大賞にも輝いた話題作だ。
今回公開される映画版では、放送版にはなかったシーンを追加。登場人物たちの内面がより深く描かれた作品としてスクリーンによみがえる。
物語の舞台は高度経済成長期の1972年。豊かさを追い求める時代の中、長崎の放送局出身のジャーナリスト・辻原保（本木）は、被爆者たちの証言を記録する活動を始める。しかし、原爆の記憶がなお生々しく残る時代に、体験を語ろうとする人は少なく、その作業は孤独で過酷なものだった。
そんな中、辻原は被爆者の九野和平（阿部サダヲ）と出会う。九野が語る“声”に心を揺さぶられる一方、その証言には多くの謎が秘められていた。原爆投下から数十年を経てもなお消えない戦争の記憶に翻ろうされる2人の男の出会いを描く。
キャストには本木、阿部のほか、石橋静河、伊東蒼、尾野真千子、田中哲司らが名を連ねる。
■本木雅弘のコメント
この度『八月の声を運ぶ男』が映画という新たな翼を得て飛び立つことを、大変うれしく思います。
瞬く星空を見上げ、魂の声を集める覚悟を決めた伊藤さんは、数値化できない「被爆の実相」に考察を重ねました。
読み人知らずの歌が現代にも響くのは、無名であってもその人間の息づかいが心を動かすからです。同じくこの肉声を、人類共有の財産として、被爆者体験を結晶化させることが、伊藤さんの密かなる野心です。
私は、池端先生のさりげなくも奥深い脚本に同様の野望を感じながら、大きなうねりを生むべく懸命に演じました。
一人でも多くの皆さんが劇場に集まり、切実な思いの灯火に心を寄せていただければ、天で見守る伊藤さんも少しは微笑んでくださるのかな、、、そんな思いです。
【動画】映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』予告編
本作は、長崎を拠点に1000人を超える被爆者の証言を集め続けた実在のジャーナリスト・伊藤明彦さんをモデルにしたヒューマンドラマ。大河ドラマ『麒麟がくる』などで知られる広島県出身の脚本家・池端俊策が脚本を手がけた。
2025年8月にNHKで放送された戦後80年ドラマとして大きな反響を呼び、第34回橋田賞、2025年8月度ギャラクシー賞月間賞、第52回放送文化基金賞ドラマ部門奨励賞を受賞。さらに第63回ギャラクシー賞テレビ部門大賞にも輝いた話題作だ。
物語の舞台は高度経済成長期の1972年。豊かさを追い求める時代の中、長崎の放送局出身のジャーナリスト・辻原保（本木）は、被爆者たちの証言を記録する活動を始める。しかし、原爆の記憶がなお生々しく残る時代に、体験を語ろうとする人は少なく、その作業は孤独で過酷なものだった。
そんな中、辻原は被爆者の九野和平（阿部サダヲ）と出会う。九野が語る“声”に心を揺さぶられる一方、その証言には多くの謎が秘められていた。原爆投下から数十年を経てもなお消えない戦争の記憶に翻ろうされる2人の男の出会いを描く。
キャストには本木、阿部のほか、石橋静河、伊東蒼、尾野真千子、田中哲司らが名を連ねる。
■本木雅弘のコメント
この度『八月の声を運ぶ男』が映画という新たな翼を得て飛び立つことを、大変うれしく思います。
瞬く星空を見上げ、魂の声を集める覚悟を決めた伊藤さんは、数値化できない「被爆の実相」に考察を重ねました。
読み人知らずの歌が現代にも響くのは、無名であってもその人間の息づかいが心を動かすからです。同じくこの肉声を、人類共有の財産として、被爆者体験を結晶化させることが、伊藤さんの密かなる野心です。
私は、池端先生のさりげなくも奥深い脚本に同様の野望を感じながら、大きなうねりを生むべく懸命に演じました。
一人でも多くの皆さんが劇場に集まり、切実な思いの灯火に心を寄せていただければ、天で見守る伊藤さんも少しは微笑んでくださるのかな、、、そんな思いです。