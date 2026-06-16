【スマートフォン版「Pokémon Champions」】 6月17日15時 サービス開始予定 基本プレイ無料（アイテム課金制）

ポケモンは、Android/iOS版ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」を6月17日のメンテナンス終了後よりサービス開始する。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

「ポケモンチャンピオンズ」は、「ポケットモンスター」シリーズにおける“ポケモンバトル”にフォーカスしたタイトル。Nintendo Switch版は4月8日よりサービスが開始されている。

スマートフォン版は6月17日に配信されることが発表されていたが、今回、6月17日のメンテナンス終了後からサービス開始されることが明かされた。6月17日のメンテナンスは11時より15時までを予定している。

また、メンテナンス終了直後はアクセスが集中することが見込まれる。本作の公式Xでは、「繋がりづらい場合は時間をおいてお試しいただきますようよろしくお願いいたします」と注意喚起も行なわれた。

【事前登録】

□Google Playのページ

□App Storeのページ

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