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イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」が、「【ロックを聴くならこれ】Marshallの最新ノイキャンワイヤレスヘッドホン「Milton A.N.C」をレビュー！」と題した動画を公開した。動画では、ゆーでぃ氏がMarshallの新作である「Milton A.N.C.」を取り上げ、デザインや音質、現行モデルとの違いを徹底的にレビューしている。



ゆーでぃ氏はまず、同製品のコンパクトなオンイヤー型のデザインに注目。クラシックで「街でも映える」外観に加え、シリーズ初となる高音質コーデック「LDAC」への対応や、ノイズキャンセリング機能オフ時で約80時間というロングバッテリーを高く評価した。また、3.5mmアナログ端子は非搭載であるものの、付属のType-C to 3.5mmケーブルを用いた有線接続できる点にも触れた。気になる装着感については、しっとりとした質感のイヤーパッドが耳に吸い付くとし、「オンイヤーの中なら断トツで良い」と絶賛している。



音質面では、「やはりロックに合うようなサウンド」と評し、低音の量感やエレキギターのジャキッとした質感がしっかり満たされていると分析。ドンシャリ傾向でありながら解像度が高く、ボーカルもクリアに聴こえると語った。さらに、専用アプリで設定可能な空間オーディオ機能について「結構前から優秀」と述べ、音の広がりと迫力ある低音が相まって「ライブ感」が格段に増すことを強調した。現行モデルとの比較検証も行われ、オンイヤー型の「Major V」に対しては、Miltonの方が音場が広く様々な音楽に合わせやすいと解説。一方、オーバーイヤー型の「Monitor III A.N.C.」はさらに低音の量感が多く、ポップロック向けであると、それぞれの個性の違いを浮き彫りにした。



総括として、ゆーでぃ氏は同製品を、ロックをよく聴く人やデザイン性を求める人に最適だと結論付けた。オンイヤー型の装着感に抵抗があるユーザーに対しては「その印象を払拭してくれた」と語り、快適さと品質の高さを裏付ける形で動画を締めくくった。