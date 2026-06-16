オランダは初戦で日本とドロー

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は日本がオランダに2度追いつく執念を見せるなど連日、熱戦が繰り広げられている。今大会からハイドレーションブレイク（給水タイム）が導入されたが、オランダ選手は疑問を呈した。

日本は14日（日本時間15日）、1次リーグF組の初戦として強豪オランダと激突。2度リードを許す苦しい展開ながら、中村敬斗、鎌田大地のゴールで引き分けに持ち込んだ。

この試合でオランダの先制ゴールを挙げたのは、ファン・ダイク。マン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた主将は、今大会から導入されたハイドレーションブレイク（給水タイム）に言及した。

前後半各45分の22分を経過したあたりで3分間、試合が中断。選手は水分補給や短い休息を取ることが可能になったが、ファン・ダイクは全面的に歓迎というわけではなさそうだ。

英公共放送「BBCスポーツ」公式Xは日本戦後、取材に応じるファン・ダイクの動画を公開。ハイドレーションブレイクについて「少し興味深いね」とし、次のように続けた。

「今日に至るまで（W杯の）ほぼ全試合を観戦したけど、毎回CMが入るのはあまり好きになれない。TVの視聴者にとっても素晴らしいことではないだろう。もし本当に暑いなら、適用するのは良いことだろう。でも個人的な意見としては、試合ごとに検討する必要があると思う。まあ、この件については十分話したよ」

オランダは20日（日本時間21日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）