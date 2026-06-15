7年ぶりの新シリーズが放送決定！『ちいさなプリンセス ソフィア』に注目！
c 2026 Disney and its related entities
全国のケーブルテレビおよび衛星放送などで放送中のディズニーの子ども向けチャンネル「ディズニージュニア」で、人気アニメーション『ちいさなプリンセス ソフィア』の7年ぶりとなる新シリーズの放送が決定！
この放送に先駆けて、新キャラクターたちが登場するショートストーリー『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』が日本初放送される事に。
しかも一挙５話お届け！
さらに、ディズニープリンセスが登場するエピソードや特別エピソードも含む特別編成 「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」が6/27（土）11:00〜15:00 にて放送されます。
あわせて、ディズニープリンセスが登場する人気エピソードに関して、なんとあの『シンデレラ』のシンデレラ、『アラジン』のジャスミン、『美女と野獣』のベル、『眠れる森の美女』のオーロラ、『ムーラン』のムーラン、『プリンセスと魔法のキス』のティアナなど、大人気のディズニープリンセスたちがソフィアと共演！
大人も子どももワクワクが止まらない放送になるのではないでしょうか。
『ちいさなプリンセス ソフィア』とは？
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普通の女の子だったソフィアは、ある日、母親が国王と結婚したことをきっかけにプリンセスになってしまうというお話！
移り住んだお城での新生活は、華やかで夢のような毎日…と思いきや、戸惑いや失敗の連続。そんなソフィアを支えてくれるのは、家族や仲間、そしてかわいい動物たち。
本物のプリンセスに必要なのは、美しいドレスやティアラではなく、思いやりや勇気、聡明さといった“内面の輝き”。ソフィアはさまざまな出来事を通して、大切なことを少しずつ学んでいきます。
さらに、シンデレラ、ジャスミンなど、おなじみのディズニープリンセスたちも登場！ディズニーが贈る等身大のプリンセス・ストーリーとなっています。
6/27(土) 11:00〜15:00
特別編成 「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」放送情報
●11:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア／はじまりのものがたり』（映画『シンデレラ』のシンデレラが登場！）
●11:55〜 『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』
＃1「ソフィアとまほうのおしろのペット」 日本初放送
＃2「ソフィアとレイラの まほうのチョウチョのはね」 日本初放送
＃3「ソフィアとクローバーの まほうのじゅもん」 日本初放送
＃4「ソフィアとゼインの まほうのおんがく」 日本初放送
＃5「ソフィアとカミラ にじのくすりをつくる」 日本初放送
●12:05〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』 ＃1「プリンセスのすること」
●12:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃12「まほうの じゅうたん」（映画『アラジン』のジャスミンが登場！）
●13:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃17「エンチャンシアのうた」（映画『美女と野獣』のベルが登場！）
●13:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃24「とくべつな いちにち」（映画『眠れる森の美女』のオーロラが登場！）
●14:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃37「どうくつのたからもの」（映画『ムーラン』のムーランが登場！）
●14:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃47「ウィンターの まほう」（映画『プリンセスと魔法のキス』のティアナが登場！）
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全国のケーブルテレビおよび衛星放送などで放送中のディズニーの子ども向けチャンネル「ディズニージュニア」で、人気アニメーション『ちいさなプリンセス ソフィア』の7年ぶりとなる新シリーズの放送が決定！
この放送に先駆けて、新キャラクターたちが登場するショートストーリー『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』が日本初放送される事に。
しかも一挙５話お届け！
あわせて、ディズニープリンセスが登場する人気エピソードに関して、なんとあの『シンデレラ』のシンデレラ、『アラジン』のジャスミン、『美女と野獣』のベル、『眠れる森の美女』のオーロラ、『ムーラン』のムーラン、『プリンセスと魔法のキス』のティアナなど、大人気のディズニープリンセスたちがソフィアと共演！
大人も子どももワクワクが止まらない放送になるのではないでしょうか。
『ちいさなプリンセス ソフィア』とは？
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普通の女の子だったソフィアは、ある日、母親が国王と結婚したことをきっかけにプリンセスになってしまうというお話！
移り住んだお城での新生活は、華やかで夢のような毎日…と思いきや、戸惑いや失敗の連続。そんなソフィアを支えてくれるのは、家族や仲間、そしてかわいい動物たち。
本物のプリンセスに必要なのは、美しいドレスやティアラではなく、思いやりや勇気、聡明さといった“内面の輝き”。ソフィアはさまざまな出来事を通して、大切なことを少しずつ学んでいきます。
さらに、シンデレラ、ジャスミンなど、おなじみのディズニープリンセスたちも登場！ディズニーが贈る等身大のプリンセス・ストーリーとなっています。
6/27(土) 11:00〜15:00
特別編成 「プリンセスソフィア マジカルフレンズ・サタデー！」放送情報
●11:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア／はじまりのものがたり』（映画『シンデレラ』のシンデレラが登場！）
●11:55〜 『ちいさなプリンセス ソフィア マジカルフレンズ』
＃1「ソフィアとまほうのおしろのペット」 日本初放送
＃2「ソフィアとレイラの まほうのチョウチョのはね」 日本初放送
＃3「ソフィアとクローバーの まほうのじゅもん」 日本初放送
＃4「ソフィアとゼインの まほうのおんがく」 日本初放送
＃5「ソフィアとカミラ にじのくすりをつくる」 日本初放送
●12:05〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』 ＃1「プリンセスのすること」
●12:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃12「まほうの じゅうたん」（映画『アラジン』のジャスミンが登場！）
●13:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃17「エンチャンシアのうた」（映画『美女と野獣』のベルが登場！）
●13:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃24「とくべつな いちにち」（映画『眠れる森の美女』のオーロラが登場！）
●14:00〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃37「どうくつのたからもの」（映画『ムーラン』のムーランが登場！）
●14:30〜 『ちいさなプリンセス ソフィア』＃47「ウィンターの まほう」（映画『プリンセスと魔法のキス』のティアナが登場！）
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