フルメイクしたくない日も顔色が沈まない。乾燥・縦ジワ・血色不足をケアする優秀リップ３選
フルメイクはしたくないけれど、顔色が沈んで見えるのは避けたい。そんな日に頼りになるのが、血色感とうるおいを同時に叶えてくれるリップアイテムです。
年齢を重ねると、乾燥による縦ジワやボリューム不足、くすみなど、唇悩みは増えがち。だからこそ、大人世代のリップ選びは「色」だけでなく「ケア力」も重要なポイントになります。今回は、リラックスして過ごしたい日にも使いやすい、血色感とうるおいを両立できる注目のリップアイテムを３つ紹介します。
包み込むようなうるおいで荒れにくい唇へ導くリップ美容液
乾燥や荒れが気になるときに注目したいのが、ロアリヴの「ハニーラスター」です。北海道産アカシアはちみつを配合した濃厚なテクスチャーが特徴で、唇を包み込むように密着。ふっくらとうるおいを与え、なめらかな印象の口元へ整えてくれます。
▲ロアリヴ「ハニーラスター」 唇美容液：ハニー 5g ￥3,740（税込）
同シリーズのカラータイプと比較して、酵母エキスや発酵イチジクエキス、ビオチンをより多く配合。唇のコンディションが気になるときの集中ケアにも適しています。はちみつのやさしい香りがふんわり広がり、リラックスタイムにもぴったり。しっかりうるおうのにベタつきにくく、デイリーケアとして取り入れやすい１本です。
血色感とふっくら感を演出する美容液発想グロス
年齢とともに気になりやすい唇のボリューム不足。そんな悩みに寄り添うアイテムとして注目したいのが、エクセルの「パンプフルドロップ」です。手持ちのリップに重ねても、そのまま使っても楽しめる美容液発想の高保湿グロスで、自然な血色感とツヤ感を演出してくれます。
▲エクセル「パンプフルドロップ」 全4色（写真はFD01 アプリコットジュレ） ￥1,760（税込）
ヒアルロン酸Naやペプチドなどの保湿成分を配合し、厚みのあるジェル膜が唇をしっとりとコーティング。ケアしながら、ふっくらとした印象の口元へ導いてくれます。また、メントール配合による爽やかな使用感も魅力。リップケアとメイクを両立したい人におすすめのアイテムです。
乾燥やくすみに向き合う高機能リップバーム
朝のメイク前から夜の集中ケアまで幅広く活躍するのが、ジョエリンの「バランシングリップバーム」です。人気ヘアメイクアップアーティスト・ジョージ氏がプロデュースしたアイテムで、乾燥による縦ジワやくすみが気になる大人世代からも注目を集めています。
▲ジョエリン「バランシングリップバーム」 7g ￥4,070（税込）
高麗人参やザクロ、いちごなどの植物由来成分に加え、４種の植物オイルを配合。ベタつきにくい使用感ながら、しっとりとしたうるおいをキープします。メイク前のベースとして仕込むのはもちろん、仕上げに重ねれば自然なツヤ感と立体感をプラス。乾燥が気になる季節にも心強い存在です。
フルメイクをしない日でも、唇にうるおいと血色感があるだけで顔全体の印象は明るく見えます。今回紹介したアイテムは、いずれもケアとメイクを両立したい大人世代にぴったり。乾燥や縦ジワ、血色不足が気になる人は、ぜひチェックしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
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