【SHEIN購入品】全15点を着画で正直レビュー！50代向けコーデの当たり外れを徹底検証
ファッション系YouTubeチャンネル「50代からのオシャレ【カームちゃんねる】」が、「【着画あり】久しぶりのSHEINで、悩んだ。良いの？悪いの？【50代】【SHEIN】」と題した動画を公開しました。久しぶりにSHEINで15点のアイテムを購入したカームさんが、事前の写真と実物のギャップに直面し、ネット通販ならではのリアルな本音を着画とともに語っています。
カームさんは「試着できないっていうのが難点」と語り、まずは残念だったアイテムから紹介をスタート。1点目の白Tシャツはシワシワの状態で届き、袖の野暮ったさから「パジャマになるかも」と苦笑いを見せました。また、ハートのストーンがあしらわれたTシャツについては、ピチピチの丈感に「ロボコンみたい」と表現し、完全に若年層向けのデザインだったと振り返っています。
ボトムス類についても辛口の評価が続きます。ダボッとしたベージュのパンツは、ウエストゴムの縫製が雑でシルエットも不自然だったため、「体型が日本人に合っていないと思う」とばっさり。さらに、夏用の中に混ざっていたという裏起毛のスウェットパンツや、届いた際のニオイがきつく外に干していたというデニムのバルーンパンツなど、次々と登場するクセの強いアイテムたちに正直な感想を述べていきました。
動画の後半では、なんとか着こなせそうなアイテムも登場。裾にレースがあしらわれた白トップスや、独特なシルエットのカーブパンツなどを着画とともに紹介しています。また、バッグやサンダルといった小物類についても「ワンシーズン」「コンビニに行く時用」と割り切れば使えると評価しました。
50代女性ならではの厳しい視点とユーモアを交えて、SHEINアイテムの当たり外れを率直にレビューした今回の動画。プチプラのネット通販を利用する際、サイズ感や素材感、縫製などを冷静に見極めるための有益な判断材料になりそうです。
カームさんは「試着できないっていうのが難点」と語り、まずは残念だったアイテムから紹介をスタート。1点目の白Tシャツはシワシワの状態で届き、袖の野暮ったさから「パジャマになるかも」と苦笑いを見せました。また、ハートのストーンがあしらわれたTシャツについては、ピチピチの丈感に「ロボコンみたい」と表現し、完全に若年層向けのデザインだったと振り返っています。
ボトムス類についても辛口の評価が続きます。ダボッとしたベージュのパンツは、ウエストゴムの縫製が雑でシルエットも不自然だったため、「体型が日本人に合っていないと思う」とばっさり。さらに、夏用の中に混ざっていたという裏起毛のスウェットパンツや、届いた際のニオイがきつく外に干していたというデニムのバルーンパンツなど、次々と登場するクセの強いアイテムたちに正直な感想を述べていきました。
動画の後半では、なんとか着こなせそうなアイテムも登場。裾にレースがあしらわれた白トップスや、独特なシルエットのカーブパンツなどを着画とともに紹介しています。また、バッグやサンダルといった小物類についても「ワンシーズン」「コンビニに行く時用」と割り切れば使えると評価しました。
50代女性ならではの厳しい視点とユーモアを交えて、SHEINアイテムの当たり外れを率直にレビューした今回の動画。プチプラのネット通販を利用する際、サイズ感や素材感、縫製などを冷静に見極めるための有益な判断材料になりそうです。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
50代の平凡な日常のあれこれを、動画にしています。しまむらや、プチプラ服が好きで、食べる事(b級グルメ）も好きなので動画にしてます
youtube.com/@calm2019 YouTube