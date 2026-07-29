裾のレースが可愛い白トップスを試着

シルエットに違和感があるベージュのワイドパンツ

【休日ドライブ】母と妹と美瑛へ！猿山でのふれあいから絶品グルメまで大満喫

【休日ドライブ】50代が友人と行く海沿い旅！シーグラス拾いと絶品タコザンギを満喫

【試着あり】もうこれで冬物十分じゃ無い？って思える買い物をしました。【しまむら】【50代】【購入品紹介】

チャンネル情報

50代の平凡な日常のあれこれを、動画にしています。しまむらや、プチプラ服が好きで、食べる事(b級グルメ）も好きなので動画にしてます