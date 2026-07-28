「触んな！」スーツケースを片付けようとした妻に激怒…探偵が明かす夫の不倫と重い代償
PIO探偵事務所のYouTubeチャンネルが、「【浮気調査】「触んな！！」出張先で禁断の…｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。出張帰りの夫の怪しい態度から浮気を疑った妻からの依頼と、調査によって明らかになった不倫の顛末が収められている。
建設会社で現場監督を務め、出張が多いという39歳の夫。以前は帰宅するとすぐに寝ていたが、最近は機嫌よく出張先の話をし、お土産を買ってくるようになったという。ある日、夫が風呂に入っている間にスーツケースを片付けようとした妻は、すごい剣幕で「触んな！俺がやるから！」と制止された。その慌てた様子から、女性の勘で何かあると直感し、PIO探偵事務所に調査を依頼した。
探偵が夫の出張先で動向を調査すると、工事現場での仕事を終えた夫が、スーツ姿の女性とレストランで合流。その後、2人でホテルに入っていく様子が確認された。後日、探偵から報告書と証拠映像を見せられた妻は、驚きつつも「やっぱりか」と納得の表情を浮かべた。
それから3ヶ月後、妻から探偵へ事後報告の電話が入る。夫に証拠を突きつけると「仕事上の付き合いだけで、それ以上の関係は一切ない」と否定したため、妻が「じゃあこの報告書はあなたの会社の方に上げても問題ないってことね？」と迫ったという。すると夫の表情が一変し、不倫を認めた経緯が明かされた。
妻はすでに腹をくくっており、その場で離婚を言い渡し成立。不倫が会社に知れ渡ったことで夫は現場を外され懲戒処分に、相手の取引先の女性も仕事を辞めさせられたという。慰謝料も一括で請求し、妻の鋭い直感が暴いた不倫劇は、双方に重い代償を払わせる結末を迎えた。
建設会社で現場監督を務め、出張が多いという39歳の夫。以前は帰宅するとすぐに寝ていたが、最近は機嫌よく出張先の話をし、お土産を買ってくるようになったという。ある日、夫が風呂に入っている間にスーツケースを片付けようとした妻は、すごい剣幕で「触んな！俺がやるから！」と制止された。その慌てた様子から、女性の勘で何かあると直感し、PIO探偵事務所に調査を依頼した。
探偵が夫の出張先で動向を調査すると、工事現場での仕事を終えた夫が、スーツ姿の女性とレストランで合流。その後、2人でホテルに入っていく様子が確認された。後日、探偵から報告書と証拠映像を見せられた妻は、驚きつつも「やっぱりか」と納得の表情を浮かべた。
それから3ヶ月後、妻から探偵へ事後報告の電話が入る。夫に証拠を突きつけると「仕事上の付き合いだけで、それ以上の関係は一切ない」と否定したため、妻が「じゃあこの報告書はあなたの会社の方に上げても問題ないってことね？」と迫ったという。すると夫の表情が一変し、不倫を認めた経緯が明かされた。
妻はすでに腹をくくっており、その場で離婚を言い渡し成立。不倫が会社に知れ渡ったことで夫は現場を外され懲戒処分に、相手の取引先の女性も仕事を辞めさせられたという。慰謝料も一括で請求し、妻の鋭い直感が暴いた不倫劇は、双方に重い代償を払わせる結末を迎えた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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