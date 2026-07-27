KAT-TUNの元メンバーである亀梨和也との結婚と第1子妊娠を発表したフリーアナウンサーで女優の田中みな実。その最新ショットが《一段と綺麗になった》《いつもと違うみなみちゃん素敵》と話題を呼んでいる。

【写真】「ガッキーに似てる」と話題の田中みな実

美容雑誌『美的』（小学館）の公式インスタグラムが7月21日に更新され、9月号の表紙を飾る田中のメイキング動画が公開された。デコルテが映えるイエローのレースドレスと、爽やかな水色のドット柄ドレスという2パターンの衣装で撮影に臨んだ田中は、《ハッピー感のあるイエローと、ひんやりとしたクールな感じの水色で撮りました》とコメントし、終始穏やかな笑顔を見せた。

「田中さんは、自身の公式サイトで亀梨さんとの結婚と第1子妊娠を発表したばかりで、交際中からお互いの仕事を尊重し、私生活を過度に切り売りしない姿勢をつらぬいてきました。結婚・妊娠を発表した今も、そのスタンスは変わりませんが、今回の動画では幸せオーラを隠しきれないような柔らかな表情が印象的でした」（スポーツ紙記者）

人生の節目を迎えた田中の“新たな表情”に、ネット上では絶賛のコメントが相次いでいる。

《雰囲気がまるくなった気がする 柔らかい感じ》

《妊婦さんとは思えない美しさ》

《黄色のみなみさんガッキーに似てる》

自然体で穏やかな雰囲気

田中といえば、TBSアナウンサー時代から“あざと可愛い”キャラクターで人気を集め、恋愛観や女性としての振る舞いまで注目を集める存在だった。しかし今回の最新ショットでは、計算された魅力というよりも、自然体で穏やかな雰囲気が印象的だった。

「女性の著名人は結婚や妊娠という大きなライフイベントを経験すると、表情や立ち居振る舞いに自然な変化が表れることがあります。

田中さんも、これまでのシャープな印象から、どこか柔らかさや穏やかさを感じさせる雰囲気へと変化したように映ります。その空気感が、新垣結衣さんを思い起こす声につながったのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

《ガッキーに似てる》という声は、単なる顔立ちの話ではないだろう。結婚、そして母になる準備を進めるなかで見せた自然体の笑顔。その変化こそが、多くの人の心をつかんだ理由なのかもしれない。

週刊女性PRIME