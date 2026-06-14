ディズニークルーズの食事事情を徹底ガイド！「肉肉しさ満点」の絶品ハンバーガーレビュー
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「必見のモアナショー＆人気グルメを徹底ガイド | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 3 Vol.1」を公開しました。動画では、クルーズ船内でのエンターテインメントや、人気キャラクターをモチーフにしたグルメの数々を紹介しています。
クルーズ2日目の朝、一行はダッフィー＆フレンズが初登場するショーを鑑賞しました。ダッフィーたちが英語を話す珍しい光景に驚きつつ、続いて「Wayfinder Bay」でモアナのショー「Moana: Call of the Sea」を鑑賞します。プールの水を使ったダイナミックな演出や生歌のパフォーマンスについて「想像を超える演出」と絶賛しつつも、直射日光が当たる鑑賞エリアの暑さにも言及しています。
その後、リトル・マーメイドの悪役アースラをテーマにしたタピオカ専門店「Bewitching Boba and Brews」へ向かいます。ネオンが光る店内や海藻を模した装飾にテンションを上げつつ、ジャスミンティーベースのドリンクを堪能しました。
さらに、スティッチをテーマにした「Stitch's 'Ohana Grill」でランチを調達します。店内で手作りされるパティにソースで「626」と描かれる様子や、「100%揚げたてポテト」が食べ放題であることを紹介。部屋に持ち帰ったクラシックバーガーを一口食べ、「肉肉しさ満点」と大満足の様子を見せました。
クルーズ船内ならではの特別なショーや、キャラクターの世界観が詰まったグルメの数々は、ディズニークルーズでの過ごし方を計画する上で大きな参考になりそうです。
クルーズ2日目の朝、一行はダッフィー＆フレンズが初登場するショーを鑑賞しました。ダッフィーたちが英語を話す珍しい光景に驚きつつ、続いて「Wayfinder Bay」でモアナのショー「Moana: Call of the Sea」を鑑賞します。プールの水を使ったダイナミックな演出や生歌のパフォーマンスについて「想像を超える演出」と絶賛しつつも、直射日光が当たる鑑賞エリアの暑さにも言及しています。
その後、リトル・マーメイドの悪役アースラをテーマにしたタピオカ専門店「Bewitching Boba and Brews」へ向かいます。ネオンが光る店内や海藻を模した装飾にテンションを上げつつ、ジャスミンティーベースのドリンクを堪能しました。
さらに、スティッチをテーマにした「Stitch's 'Ohana Grill」でランチを調達します。店内で手作りされるパティにソースで「626」と描かれる様子や、「100%揚げたてポテト」が食べ放題であることを紹介。部屋に持ち帰ったクラシックバーガーを一口食べ、「肉肉しさ満点」と大満足の様子を見せました。
クルーズ船内ならではの特別なショーや、キャラクターの世界観が詰まったグルメの数々は、ディズニークルーズでの過ごし方を計画する上で大きな参考になりそうです。
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