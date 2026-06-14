この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お金が稼げれば何でもいいという人とでは吸収力が違う」40代マーケターが語る”芽が出る人”の条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「マーケターにインタビュー」と題した動画を公開した。動画には、ファッションECサイトで新規事業を担当する40代の男性が登場し、日々の泥臭い業務や、マーケターとして「芽が出る人」の条件について自身の見解を語った。



現在43歳の男性は、新しいマネタイズの仕組みを考えるなど、マーケターとして第一線で活躍している。これまではスマートフォンゲーム系の仕事に従事していたが、自身のスキルを別領域で活かせないかと考えた際、近所のリアル店舗を覗いてみたことがきっかけで今の仕事を選んだという。気になる給料や貯金額についてインタビュアーが尋ねると、男性は笑顔で「普通です」と繰り返し、言葉を濁した。



話題がマーケターとしての資質に及ぶと、売上を作れる人とそうでない人の違いについて「街中を歩いていた時に、クリエイティブに目がいく人とそうじゃない人」の差であるとし、日常の中で注目できるかどうかがスキルになると指摘。さらに、細かい数値の分析やレポート作成といった泥臭い瞬間を挙げ、「マーケターの考え方1つで報告ルートも変わってくる」と、その責任の重さを口にした。



また、仕事で芽が出る人と出ない人の違いについては、「やりたいことがあるかどうか」が重要だと強調。「お金が稼げれば何でもいいという人と、やりたいからやっている人では、同じことをやっていても吸収力が変わってくる」と、モチベーションの源泉が成長を左右するという哲学を明かした。



最後に、マーケターを志す若者に対して、「設計」や「広告運用」など異なるスキルセットを一通り経験すべきだと助言。キャリアを上げる際に経験不足がネックにならないよう、「全部できるように意識した方がいい」と力強いエールを送った。現役マーケターのリアルな視点や仕事論が垣間見える、充実した内容となっている。