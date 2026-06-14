敵地ホワイトソックス戦

米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。球団は大谷が三塁を回る際にとらえた“ドヤ顔”の1枚を公開している。

大谷のいたずらっぽい笑顔をとらえていた。

プレーボールからわずか20秒だった。初回先頭、大谷は右腕バークが投じた2球目の内角速球を完璧にとらえた。弾丸ライナーがあっという間に右翼席に着弾。飛距離409フィート（約124.7メートル）、打球速度109.6マイル（約176.4キロ）だった。敵地が騒然とする中、大谷は確信歩きから悠々とダイヤモンドを一周した。

球団公式インスタグラムは三塁を回る際の写真を公開。大谷は「ニヤッ」というドヤ顔を浮かべ、視線を三塁ベンチの方向にまっすぐに向けている。その先にあるのはホワイトソックスベンチ。村上宗隆に向けたものだろうか。前日の試合中には、互いにベンチ内でジャスチャーでやりとりする仲の良い様子が話題になっていた。

13号を放った11日（同12日）の敵地パイレーツ戦で左膝の炎症のため途中交代。12日（同13日）は欠場し、状態が心配されたが、一振りでそれを払拭した。出場3試合連続アーチとり、得意の6月にエンジン全開となっている。



（THE ANSWER編集部）