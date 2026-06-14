山本は今季12先発で6勝、防御率2.68

ドジャース・山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地シカゴでのホワイトソックス戦で先発登板が予定されている。登板前日の調整では、山本の練習を“激写”する男が話題に。「大好きだ」「その写真はどこでもらえるの？」と日米ファンも興奮している。

山本は今季12試合に先発して6勝4敗、防御率2.68、78奪三振をマーク。5月24日（同25日）から3連勝中で、6月6日（同7日）のエンゼルス戦では初回に失点するも、8回2安打1失点無四球4奪三振の快投を見せていた。

登板前日にはいつものようにジャベリンなどで調整を続けると、遠くから山本の姿をカメラで狙っている人物がいた。タナー・スコット投手だ。球団公式インスタグラムは「タナー・スコットによるヨシノブ・ヤマモトの写真」として公開。笑顔でカメラに写り、万歳する場面や投球練習する様子がアップされている。

“スコットカメラ”に見せる山本の愛らしい姿に、日本のファンから「由伸くん可愛い」「どこに行っても愛されキャラの由伸くん」「みんなに愛されてる」と反響が寄せられた他、海外ファンからも「とってもかわいいいい」「キュート」「笑顔が素敵」「どこでDLできる？」「タナーは写真家としても凄いのか」と驚く声が上がった。

ドジャースはホワイトソックス3連戦の初戦、佐々木朗希投手が先発するも、5回の制球難から失点が重なり、チームは敗れた。嫌な流れのなか、山本の投球に期待が高まる。（Full-Count編集部）