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映画『マイケル』はなぜ「神作」になったのか？絶対に知っておくべき配給会社の超特殊事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「【#Michael/マイケル】超特殊事情が！なぜユニバーサルじゃなくライオンズゲートなのか。そしてなぜキノフィルムズなのか。その謎に迫る！（新作映画レビュー）」と題した動画を公開した。映画独自解説家の守鍬刈雄が、マイケル・ジャクソンの伝記映画『マイケル』の配給会社に隠された「超特殊事情」を紐解いている。



動画の前半では、本作が世界的スターの伝記映画でありながら、大手メジャースタジオではなく中堅の「ライオンズゲート」が北米配給を手がけている点に着目。「100パーセント儲かる」はずの作品に大手が単独で手を出さなかった理由として、マイケルに付きまとう児童虐待疑惑による炎上リスクを挙げ、「リスクがでかすぎる」と解説した。



さらに守鍬は、このリスクを分散するために、北米はライオンズゲート、北米以外の世界配給は「ユニバーサル」、そしてマイケル人気が特に高い日本だけは別枠として「キノフィルムズ」が配給権を獲得したという、異例の座組を指摘。また、当初の脚本ではスキャンダルや転落人生を描く暗い内容だったものの、マイケル財団の意向で全面見直しとなり、結果的に「バッド・ツアー」の圧巻のライブシーンで幕を閉じる素晴らしい構成に変更された経緯を明かした。



守鍬は、度重なる台本変更や再撮影という崩壊寸前の危機を乗り越え、「ケガの功名」として最高のエンディングにたどり着いた本作を高く評価している。映画の裏に隠された複雑な大人の事情を知ることで、作品のラストシーンがより一層輝きを増す、深みのあるレビューとなっている。