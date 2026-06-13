【カンザスシティー（米ミズーリ州）１２日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯の１次リーグ第１戦で日本代表と対戦するオランダ代表は１２日、ベースキャンプ地のカンザスシティーで調整を行った。

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トレーニングは報道陣シャットアウトの完全非公開で実施した。取材対応も行われなかった。森保ジャパンを想定した戦術的なトレーニングを実施したとみられる。

ナッシュビルでキャンプを張る森保ジャパンが冒頭１５分間を公開した練習を行うなど、トレーニングのウォーミングアップ部分を取材陣に公開するのが通例だが、オランダは完全にシャットアウト。オランダから多くの地元メディアが駆けつけているものの、報道陣にとっては“つかの間の休日”となってしまったようだ。

ＦＩＦＡによると、この日試合を行った４チームを除く全４４か国のうち、非公開トレーニングを行ったのはウルグアイ、ガーナ、ノルウェー、ベルギー、そしてオランダの５チームのみ。各メディアを通じて練習の様子を国民に届けようとする姿勢を見せることが一般的だが、オランダは日本戦２日前のタイミングで“禁じ手”とも言える完全非公開練習のカードを繰り出し、喧噪から離れた場で集中したトレーニングを行った。

１０日に会見を行った主将のＤＦファンダイク（リバプール）は「日曜日（１４日）に非常に難しい試合が待っている、私は心からそう思っている。日本の選手は質がとても高い上に、規律あるチームだ。優れた選手が多くいる」と語っていた。