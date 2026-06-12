Aぇ! group末澤誠也、“新旧おそ松共演”Snow Man向井康二のアドリブ絶賛 関西ジュニア西村拓哉「本物や！」【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/06/12】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台挨拶が12日、都内で行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が登壇。末澤は、前作でおそ松役を演じたSnow Manの向井康二との共演を振り返った。
【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？
本作には、前作でおそ松役を演じた向井も出演していることが同日発表された。今回おそ松役を務めた末澤は「まさか康二がやっていたおそ松を自分がやって、おそ松同士で共演するのはすごく新鮮でした」と振り返った。
撮影では向井のアドリブが印象的だったそうで、「めちゃくちゃアドリブを入れ込んでいましたね」と回顧。「アドリブで生まれたシーンも入っていますし、リアルな空気感がすごく伝わるんじゃないかなと思います。台本になかったことも」と見どころを語った。
また、カラ松役の正門も「撮影は1日だけだったんですけど、爪痕の残し方が尋常じゃなかった。本当に食われるなと思って、そこから撮影の士気が上がった感じがした」と向井の存在感を絶賛しつつ、「本人は仕上がりを見て反省していたみたいで」とも。チョロ松役の佐野も「『もうちょっとアドリブ入れられたな〜』って（笑）。とんでもない量をしてくださっていたのに。さすがです」と向井の様子を明かし、末澤は「もう十分やろ（笑）」と驚き。一松役の小島は「関西ジュニア時代はずっと共演させていただいていたんですけど、何年も経ってから初めてこんなにちゃんと共演した。先輩の背中は大きかったですね」と語った。
一方、トド松役の西村は、向井との共演を「僕は前作を観ていたので、『本物や！』という感じでした」と回顧。しかし隣にいた末澤を見て慌てて「いや、誠也くんも本物なんですけど」とフォローすると、末澤は「なんやねん！横に座れや！（笑）」とツッコミ。さらに間にいた小島が「どうぞ」と2人の喧嘩のようなやり取りを見届ける素振りを見せると、末澤は「どうぞちゃうねん！」と重ねてツッコミ、会場は笑いに包まれた。
そんな和気あいあいとしたやり取りの一方で、西村は「お兄さんたちより僕の方が一緒のシーンが多かったので、アドリブを入れてくださったり、いろいろ提案してくださったりして、めちゃくちゃ先輩してくださいました」と感謝。向井との共演が大きな刺激になったことを明かしていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆末澤誠也、“新旧おそ松共演”向井康二のアドリブ絶賛
本作には、前作でおそ松役を演じた向井も出演していることが同日発表された。今回おそ松役を務めた末澤は「まさか康二がやっていたおそ松を自分がやって、おそ松同士で共演するのはすごく新鮮でした」と振り返った。
撮影では向井のアドリブが印象的だったそうで、「めちゃくちゃアドリブを入れ込んでいましたね」と回顧。「アドリブで生まれたシーンも入っていますし、リアルな空気感がすごく伝わるんじゃないかなと思います。台本になかったことも」と見どころを語った。
また、カラ松役の正門も「撮影は1日だけだったんですけど、爪痕の残し方が尋常じゃなかった。本当に食われるなと思って、そこから撮影の士気が上がった感じがした」と向井の存在感を絶賛しつつ、「本人は仕上がりを見て反省していたみたいで」とも。チョロ松役の佐野も「『もうちょっとアドリブ入れられたな〜』って（笑）。とんでもない量をしてくださっていたのに。さすがです」と向井の様子を明かし、末澤は「もう十分やろ（笑）」と驚き。一松役の小島は「関西ジュニア時代はずっと共演させていただいていたんですけど、何年も経ってから初めてこんなにちゃんと共演した。先輩の背中は大きかったですね」と語った。
一方、トド松役の西村は、向井との共演を「僕は前作を観ていたので、『本物や！』という感じでした」と回顧。しかし隣にいた末澤を見て慌てて「いや、誠也くんも本物なんですけど」とフォローすると、末澤は「なんやねん！横に座れや！（笑）」とツッコミ。さらに間にいた小島が「どうぞ」と2人の喧嘩のようなやり取りを見届ける素振りを見せると、末澤は「どうぞちゃうねん！」と重ねてツッコミ、会場は笑いに包まれた。
そんな和気あいあいとしたやり取りの一方で、西村は「お兄さんたちより僕の方が一緒のシーンが多かったので、アドリブを入れてくださったり、いろいろ提案してくださったりして、めちゃくちゃ先輩してくださいました」と感謝。向井との共演が大きな刺激になったことを明かしていた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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