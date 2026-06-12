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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が「【レンジで爆速】チョコなし！1分で至福の時間「とろけるフォンダンショコラ」」を公開した。チョコを使わず、タッパーと電子レンジだけで手軽に作れる濃厚なフォンダンショコラのレシピを紹介している。



動画は、400mlのタッパーに卵を割り入れ、よく溶きほぐす工程からスタート。純ココアパウダー、はちみつ、牛乳をすべて「大さじ2」加えるだけという覚えやすさが特徴だ。「空気を含ませるように混ぜるのがコツ」とのことで、粉っぽさがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせる。生地が均一になったら、蓋をせずに500Wのレンジで1分加熱。あえて半生っぽくトロトロ状態にするのが美味しさの秘訣となっている。



その後、冷蔵庫で3時間ほど冷やし、仕上げに粉糖をかければ完成。冷やすことで「玉子焼き感は消えてしっとりフォンダンショコラに変身」すると太鼓判を押している。後半では「管理栄養士のひとりごと」として、チョコレートとココアパウダーの違いについて解説。ココアパウダーはチョコレートに比べて低カロリーで、小さな子供にも食べさせやすいと専門家ならではの視点で語っている。



全て生でも食べられる食材を使用しているため、好みの半生加減で楽しめる一品。ダイエット中だけど甘いものが食べたい時や、おやつタイムに、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・卵 1個

・純ココアパウダー 大さじ2

・はちみつ 大さじ2（砂糖でも可）

・牛乳 大さじ2（水でも可）

・粉糖 お好みで



［作り方］

1. 400mlのタッパーに卵を1個割り入れ、均一になるまでよく溶きほぐす。

2. 純ココアパウダー、はちみつ、牛乳を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。最初は慎重に、粉っぽさが消えてきたら空気を含ませるように大胆に混ぜるのがコツ。

3. 生地が均一になったら、蓋をせずに500Wの電子レンジで1分～1分半加熱する。（動画では1分加熱し、半生っぽくトロトロ状態に）

4. 冷蔵庫で3時間ほど冷やす。

5. お好みで粉糖をかけて完成。