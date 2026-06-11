この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「なぜ今急増しているのか」愛知の地方都市に突如現れた2億円モスクと解体街のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が「【メディアが隠す実態】愛知の地方都市に突如現れた「2億円モスク」と解体街のリアル」を公開した。動画では、愛知県津島市周辺に形成されたトルコ人コミュニティの実態と、日本の地方都市が直面する人手不足や解体業との密接な関係について解説している。



かつて門前町として栄えた愛知県津島市は現在、人口減少と高齢化が進む一方で、外国人住民の存在感が増している。特に愛知県西部には、解体業や建設業に従事するトルコ国籍の人々が多く暮らしている。日本では老朽化した建物や空き家の増加により「壊す」仕事の需要が高まっている。しかし、危険で体力が必要な現場に日本人の若い人材が集まらず、外国人労働者がその穴を埋めているのが実態である。



動画では、同地域に住むトルコ出身者の多くが黒海沿岸のオルドゥ県などの出身であり、同郷のネットワークを通じて仕事や住まいを紹介し合い、独自のコミュニティを形成してきた背景が明かされる。さらに、2022年には総工費約2億円を投じて「津島アヤソフィヤジャーミィ」というモスクが建設された。このモスクは単なる礼拝の場にとどまらず、情報交換を行うコミュニティの拠点としての役割も果たしている。モスクの代表理事は、日本について「世界で一番安全な国だと思う」と語り、日本のルールを守って生活していく意思を強調した。



また、同じトルコ国籍でも、埼玉県川口市周辺に多いクルド系の人々とはコミュニティが異なり、国籍と民族は分けて考える必要性という重要な視点も提示されている。



動画の終盤では、「大切なのは、感情だけで語るのではなく、なぜこの変化が起きているのかをしっかりと見ること」と締めくくられている。津島市の風景は、人口減少が進む今後の日本社会全体の縮図であり、外国人との共生を考える上で欠かせない視点を与えてくれる。