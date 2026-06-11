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YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【SpaceX上場】買いたい人はまずコレを見て！」と題した動画を公開した。動画では、6月12日に上場が見込まれている「SpaceX」のIPO（新規公開株）への参加を検討している投資家に向けて、具体的な準備方法や各証券会社の注意点を解説している。



動画の冒頭で、「SpaceXがついに6月12日上場見込み！」と発表し、今回のIPOが「史上最大のIPOになりそう」との見解を示した。その上で、IPOの公開価格が1株135ドルに決定したことを報告。日本円にして約21,500円という金額について、「個人投資家でも比較的買いやすいです」と解説している。



続いて、IPO抽選への具体的な参加方法に言及し、楽天証券やSBI証券から申し込みが可能であることを紹介した。それぞれの証券会社における特徴と注意点として、楽天証券では円貨決済でそのまま申し込める手軽さがある一方、1ドルあたり25銭の為替手数料がかかる点を指摘した。対してSBI証券では、米ドルでの買付のみとなるため事前にドルを用意する必要があるものの、「リアルタイム為替取引なら為替手数料0銭です」と解説した。



さらに、両証券会社ともに新NISAの成長投資枠を利用して申し込みができる点も強調した。上場後にも株式を購入することは可能だとしつつ、「せっかくならこのお祭りに参加してみましょう」と視聴者に呼びかけた。最後に、自身も今回のIPOに申し込む予定であることを明かし、今後も続報をシェアしていくと述べて動画を締めくくった。