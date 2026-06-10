【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にて新キャラクター「オルネラ」を公開した。

「オルネラ」「ディアーズ酒場」の主を務めるディアーズ。配信ではプラモデル情報も公開され、和装のノーマルモードと鎧を纏ったウィライズモードが公開され、シリーズ初の「真の姿」と「仮の姿」を使い分ける特徴を再現している。

ノーマルモードでは振袖にファーなど艶やかなスタイルとなっており、キセルや髪飾りなど華麗絢爛な装いとなっている。鎌形の武器や太刀が確認できる。

ウィライズモードでは白い髪に鎧武者を彷彿とさせる鎧を纏った姿となり、ノーマルモードから印象ががらりと変化する。各部に3mmジョイントを備え、武器をマウントすることができ、太刀をマウントするアームなど多彩なギミックを備えている。

予約受付は6月11日11時からを予定している。価格は9,900円。

(C) KOTOBUKIYA