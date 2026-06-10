「アルカナディア」新キャラクター「オルネラ」が公開。6月11日11時より予約開始
【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にて新キャラクター「オルネラ」を公開した。
「オルネラ」「ディアーズ酒場」の主を務めるディアーズ。配信ではプラモデル情報も公開され、和装のノーマルモードと鎧を纏ったウィライズモードが公開され、シリーズ初の「真の姿」と「仮の姿」を使い分ける特徴を再現している。
ノーマルモードでは振袖にファーなど艶やかなスタイルとなっており、キセルや髪飾りなど華麗絢爛な装いとなっている。鎌形の武器や太刀が確認できる。
ウィライズモードでは白い髪に鎧武者を彷彿とさせる鎧を纏った姿となり、ノーマルモードから印象ががらりと変化する。各部に3mmジョイントを備え、武器をマウントすることができ、太刀をマウントするアームなど多彩なギミックを備えている。
予約受付は6月11日11時からを予定している。価格は9,900円。
【配信ページ公開】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) May 29, 2026
6月10日（水）配信予定の「アルカナディア2026年6月トークライブ」の配信ページを公開！
今回の配信は19時より配信開始予定です。
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