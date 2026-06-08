「無痛分娩はダメなの？」そして本当に楽なのか？3人目で決意した母が語る後悔しないための選び方と体験談【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
出産の痛みが軽減される「無痛分娩」は、実際は完全な無痛ではない。痛みを和らげる「和痛」と言われ、できる人とできない人がいる。手術室で働く看護師「オペ看」のなかじょん( @john11050250)さんは、3人目の出産を無痛分娩で行うことにした。その体験談を漫画に記録した「三人目の無痛分娩レポだよ」をご紹介しよう。
■3人目の出産で無痛分娩を選択。出産経験者だからこそ感じた"メリット"とは
無痛分娩については、医療従事者の間でも意見が分かれる。3人目の出産で無痛分娩を選択したなかじょんさんも、看護師からは「高いお金を払ってまで」と言われ、産科医からは「分娩の時間が長くなるよ」と説明を受けたという。一方で麻酔科医は「どんどん無痛にしたらいいよ」と前向きだったそうだ。
そんななか、なかじょんさんが無痛分娩を決意した背景には過去2回の出産経験があった。「1人目のときに先輩ママから『無痛のありがたみがわかるのは、有痛で産んでその痛みを知ってこそ！』と言われたため、有痛での分娩を選びました」と振り返る。しかし、2人目の出産では想像以上の大変さを経験し、「その自信もバキバキに折られて、3人目は無痛を決意しました」と明かしている。
実際に無痛分娩を行った感想として、なかじょんさんは「産後の経過もよく、4日で退院できました。本当に身体が楽でした。上の2人は意識が飛びそうななかでの出産だったので、3人目は素敵な記憶として色濃く残ってくれているのがとてもうれしく、やってよかった」と、満足感を語っている。
また、無痛分娩を検討する人に向けては、病院選びの重要性を強調した。「無痛が上手くいくかどうかは、自分の体型や背骨の湾曲具合が鍵となり、医師の腕によるのも大きい」という。「しっかり指導を受けて、場数こなしてる麻酔科の先生に担当してもらうのが一番確実」と語り、事前に医療機関の体制を調べることを勧めている。
取材協力：なかじょん(@john11050250)
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