無理のないUVケアで紫外線から肌を守る！ モデル、YouTuber・石井亜美がテクをガチ伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！ 朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

石井亜美

「日本一親しみやすいモデル」としてメイク、ファッション、ダイエット、エクササイズなどヘルシーなライフスタイルを発信。著書に『ポジティブBEAUTY美容マニア・モデル・35歳 私がして本当によかったこと』（KADOKAWA）。@ami_ishii_

method1｜肌テク

多機能アイテムを駆使して、重ねすぎないベースメイクを

保湿・明るさ・ハリ・UVカット・下地＆ナチュラルカバーと、日焼け止めを超えた1本5役の多機能CCクリーム。SK-兇瞭伴成分ピテラ™に加え、ナイアシンアミドや保湿成分が贅沢に配合。「ジェノプティクス CC プライマー」SPF50+・PA++++ 30g \9,900 ※編集部調べ（SK- TEL. 0120-021325）

ベースメイクを重ねすぎると、印象が重くなり、皮膚が呼吸できなくなり皮脂が出やすくなる!? 「だから最近は、日焼け止めとファンデの役割を果たすアイテム＋パウダーでメイクしています」

method2｜肌テク

手を汚さずに直接塗れる日焼け止めで隙なし肌管理

外出中の日焼け止めの塗り直しは面倒だが、スティックタイプならラクラク。「持ち歩きしやすくメイクの上から使えて塗り直しやすいので超便利。首や耳などのうっかり日焼けも防いでくれます。なかでも白浮きが少ないものや、ウォータープルーフタイプが◎」

保湿力の高い美容液を配合し、ダメージでカサつく肌にしっとりツヤを与えてくれる。韓国発マルチバームのパイオニア『KAHI』の「ベルベットグロウサンスティック」SPF50+・PA++++ 13.5g \2,970（コリアテックJP）

method3. 肌テク

ひんやり系のアイテムを取り入れて汗ばむ肌をクールダウン

テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、最強崩れ防止下地のクールタイプ。平成リバイバルとして話題の「ナルミヤキャラクターズ」とコラボした新パッケージ。「ドラマティックスキンセンサーベース NEO COOL」SPF50+・PA++++ 25ml \2,970 限定販売中（マキアージュ TEL. 0120-456-226）

ⒸNARUMIYAINTERNATIONALCO.,LTD.

暑い季節は涼やかで崩れにくいベースメイクを意識。「この時期になると、清涼成分を配合したひんやり冷感アイテムが続々登場。これらを上手く活用すれば、日中はもちろん、メイクの時間も快適に」

method4｜髪テク

ドライシャンプーで、髪と頭皮をクイックにリフレッシュ！

天然由来成分100％のオーガニックの洗い流さないシャンプーでベタつき・ムレを瞬時にリフレッシュ。スーッとする清涼感を与える天然由来のメントールを配合。クールハーブの香り。「ローズマリードライシャンプー」115ml \2,750（WELEDA TEL. 0120-070-601）

日中、汗をかいた時は、頭皮を爽やかに、髪をさらさらに整えて快適さをキープできるドライシャンプーをシュッとスプレー。「外では帽子、室内ではカチューシャとムレ対策しつつ、バレエやピラティスのレッスン帰りにはドライシャンプーで爽快な気分に」

method5｜肌テク

紫外線をたくさん浴びた日は、保湿マスクでスペシャルケア

水分をたっぷり含んだ軽いつけ心地の保湿マスク。ブルーカモミールのほか、肌をなめらかに整えるビサボロールとジンジャールートのブレンドを配合。水分が不足した肌をリフレッシュ。「ブルーカモミール フェイシャルハイドレーティング マスク」60ml \7,700（イソップ TEL. 03-6271-5605）

紫外線は乾燥を加速させ肌荒れの原因になるため、放置せずアフターケアとして保湿マスクで潤いチャージ。「週に1〜2回寝る前にみずみずしいテクスチャーの塗るタイプのパックを取り入れています」