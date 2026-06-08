「ありがとう」を言う奴は偽善者だ！レジで「無言で即去り」だった中二病の作者がコンビニバイトをはじめたら？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
“店員にわざわざ「ありがとう」を言って何になる”。中学生時代、客と店員の関係を徹底的にドライに捉えていた少年。成長してコンビニのバイトをはじめた彼が客から「ありがとう」と言われたら……。漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんがX(旧：Twitter)に投稿したレジ接客にまつわる絵日記漫画に、5万件を超える「いいね」とともに「めっちゃわかります」「もう共感しかない」と大きな注目を集めている。日々利用するレジでの応対を思わず見つめ直してしまう同エピソードのこぼれ話を、作者のぬこー様ちゃんに聞いた。
本作「一度は接客業を経験したほうがいい理由がこちら」は、作者のぬこー様ちゃんさんが体験したレジ接客に関するエピソードが描かれている。中学生時代、レジの滞在時間ややり取りを減らす「無言即去り」がベストだと思っていたぬこー様ちゃんさん。18歳になり、コンビニバイトをはじめたぬこー様ちゃんさんに、お客が去り際「いつもありがとね〜」と言葉をかける。そのお礼に、ぬこー様ちゃんさんは「ありがとうございましたー!!」と感情を取り戻すのだった。
読者からは「お店でありがとうと言われるとホントうれしい」といった接客業目線の声や、共感などさまざまな意見が届き、本作に対する反響は大きい。作者のぬこー様ちゃんさんは「賛同コメントがたくさんあって安心しました。やはりありがとうは世界を救う。そう思いました」と話す。
「実際にお礼を言われる体験をするまでは店員としてもドライなスタンスだった」とコンビニバイトをはじめた頃を振り返るぬこー様ちゃんさん。「ありがとう」と声をかけるお客さんについて「ヤンキーっぽいお客さんやコワモテのおじさんにお礼言われたとき、ギャップで感動しました。人間見た目で判断したらあかんと思いました」と語る。
さらに、中学生時代のぬこー様ちゃんさんのようなお客さんには店員の立場からどう感じていたか聞いてみると「お金の渡し方が雑な人や、タメ口の人はちょっと…と、思うところがあります。せめて対等の関係であってほしいです」と返事が返ってきた。店員と客とのベストな距離感を考えさせられる本作。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
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