連日残業の47歳SEが「ボーナスゼロ」→退職までの100日を描いた漫画のまさかの結末【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
今回は、47歳で転職を決めたTOME(@tome_ura)さんの漫画「100日後に退職した47歳」を紹介する。
システムエンジニアであるTOMEさんは、連日の残業や徹夜、休日出勤を繰り返しながらソフトウェア開発に追われていた。クライアントの要望に応えつつテストと開発を繰り返していたが、会社からの総合的な評価は低く「今期のボーナスはなし」と宣告され、転職を決意した。
IT業界の同業者からは「今回は共感しかない」「嫌な思い出がよみがえった」など多くの反響が寄せられた本作。連載のきっかけについて、TOMEさんは「元々趣味や副業でゲームアプリの開発をやっていましたが、1つ完成させるのに時間がかかり、本業が忙しくて全くリリースできない日が続いていました」と語る。そんなとき、X(元Twitter)などでシンプルな絵柄のエッセイ漫画を見かけ、アプリを作るよりも短時間で発信できておもしろそうだと考えたという。
「初めは、会社であったいろいろなことを漫画にしてX(元Twitter)にあげていました。ある日『100日後に退職する47歳』というタイトルの漫画を投稿したところ、いきなり拡散したので驚きました。ですので、2日目以降の内容はそれから考えました(笑)」
■漫画と現実がリンクし、ついに退職を決意
漫画を描き始めた当初から会社への不満はあったものの、年齢的なハードルもあり、すぐに辞めるつもりはなかったそうだ。「すぐには辞めないけど、よい転職先が見つかったら考えてもいいかな、くらいに思っていました。しかし、漫画を続けていくにしたがって、現実の気持ちが漫画にリンクしたのかどうかはわかりませんが、だんだんと本当に退職する方向に気持ちが流れて転職活動も始めてしまいました」と、TOMEさんは振り返る。
結果的に、漫画の70日目くらいを描いているときに実際の退職に至ったという。「漫画を描くことに少し会社への罪悪感があり、居づらくなったのかも知れません」と胸の内を明かす。
40代後半での転職の決め手については「理由は1つではないのですが、職場との相性の悪さがあったのかなと思います。自分はどちらかというと物静かなほうだと思うのですが、職場は少し体育会系というか、根性で問題を解決する、みたいな雰囲気があった気がします。あとは『会社に評価されていないのでは』と感じてしまったことも大きいです」と語った。
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