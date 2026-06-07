お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしが７日放送のフジテレビ系「かのサンド」に出演。人気お笑いコンビから猛クレームを受けた。

サンドの２人と狩野英孝はこの日、日暮里の街を散策。途中からゲストのアンガールズ・田中卓志と山根良顕の２人が加わったが、伊達は会うなり「俺は拍手もしません。知らない。俺、呼んでないもん」といきなりケンカ腰。「俺はアンガールズ好きですよ。あっ、好きでしたが正解かな。彼らがやってるニッポン放送のポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』。聞いてんのよ、何かわかんないけど毎週。聞いてると、何か節々でサンドウィッチマンの悪口すごい言うのよ」とアンガールズへ不満を口にした。

これに田中は「言ってはいますよ」と否定せず。山根も「悪口というか、あった事実を言ってるのよ」と応戦した。

続けて田中は「そもそもはフジテレビの廊下で、一番最初はですよ…、富澤さんにアンガールズ２人でいたときに『おはようございます』って言ったら、無視されたんですよ。ビックリした」と理由を説明した。

富澤は「俺は知らない！気づいてない」と真っ向否定。田中は「知らないじゃない！俺、無視されたから、『あれ？今の富澤さんだったよな？』って。山根に聞いたんですよ。それがすべての始まりで。あいつらヤバイっていう」とぶちまけた。

伊達が「あいつらじゃない。こいつだけだろ、悪いの？」と抗議したが、田中は「好感度が高いみたいに言われてるじゃないですか。もう地に落ちたなと思って。高くなりすぎて、上にいるほど、ちょっとつまづくと一気に落ちるじゃないですか」と続けた。

富澤は「全然気づいてない。いつのことだかも」と話したが、山根は「だって正面で挨拶したのに」と重ねて主張。田中も「フジテレビ降りて、エレベーター入って最初にＬ字に曲がるでしょ。あの廊下で『おはようございます』って言ったのよ」とその時の状況を説明した。

伊達が「そしたらガン無視？」と聞くと、山根は「オレらは別に変装してないし。富澤さんは若干、マスクして…」と言ったが、富澤は「俺じゃないんじゃないの？誰か違うヤツだよ。そんなの無視するわけないもん」と最後まで認めなかった。