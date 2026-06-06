鹿島vs神戸 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦](メルスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 19 師岡柊生
MF 22 濃野公人
FW 9 レオ・セアラ
FW 77 チャヴリッチ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 41 永戸勝也
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 43 山田海斗
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 19 師岡柊生
MF 22 濃野公人
FW 9 レオ・セアラ
FW 77 チャヴリッチ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 7 井手口陽介
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 41 永戸勝也
控え
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 43 山田海斗
MF 14 乾貴士
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ