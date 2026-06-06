[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦](メルスタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 29 梶川裕嗣

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 13 知念慶

MF 14 樋口雄太

MF 19 師岡柊生

MF 22 濃野公人

FW 9 レオ・セアラ

FW 77 チャヴリッチ

控え

GK 21 山田大樹

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 24 林晴己

MF 27 松村優太

MF 71 荒木遼太郎

FW 34 徳田誉

監督

鬼木達

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 15 ジエゴ

DF 16 カエターノ

DF 24 酒井高徳

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 5 郷家友太

MF 7 井手口陽介

MF 25 鍬先祐弥

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 41 永戸勝也

控え

GK 1 前川黛也

DF 2 飯野七聖

DF 23 広瀬陸斗

DF 43 山田海斗

MF 14 乾貴士

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

ミヒャエル・スキッベ