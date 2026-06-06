[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦](ユアスタ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

MF 2 五十嵐聖己

MF 6 松井蓮之

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 42 石井隼太

FW 20 中田有祐

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 1 堀田大暉

DF 44 井上詩音

DF 55 ハン・ホガン

MF 15 南創太

MF 37 杉山耀建

FW 7 荒木駿太

FW 18 梅木翼

FW 34 古屋歩夢

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 13 深澤壯太

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 9 吉平翼

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

MF 42 キム・テウォン

FW 39 古川真人

控え

GK 31 コ・ボンジョ

DF 19 實藤友紀

MF 8 松岡大智

MF 32 溝口駿

MF 34 竹中元汰

FW 10 松田力

FW 11 小川慶治朗

FW 15 坪井清志郎

FW 30 中島裕希

監督

安達亮