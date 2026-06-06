仙台vs富山 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(1-2位決定戦)第2戦](ユアスタ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 44 井上詩音
DF 55 ハン・ホガン
MF 15 南創太
MF 37 杉山耀建
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 34 古屋歩夢
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
MF 42 キム・テウォン
FW 39 古川真人
控え
GK 31 コ・ボンジョ
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 32 溝口駿
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 11 小川慶治朗
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
監督
安達亮
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 44 井上詩音
MF 15 南創太
MF 37 杉山耀建
FW 7 荒木駿太
FW 18 梅木翼
FW 34 古屋歩夢
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
MF 42 キム・テウォン
FW 39 古川真人
控え
GK 31 コ・ボンジョ
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 32 溝口駿
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 11 小川慶治朗
FW 15 坪井清志郎
FW 30 中島裕希
監督
安達亮