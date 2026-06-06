中日が直面する“最大の誤算”…1勝止まりで抹消の高橋宏斗の“代役”は誰だ　奮起が期待されるベテランとドラ1右腕の名前

苦しむ高橋の代役探しが急務だ(C)産経新聞社

いくつも誤算がある中、一番の誤算かもしれない。

中日・高橋宏斗が苦しんでいる。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参戦を経て2026年シーズンを迎えるも、5月が終わってわずか1勝。直近3登板はいずれも5失点を喫しており、5月31日のオリックス戦を最後に1軍登録を抹消された。

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一昨年は防御率1.38の球団記録を樹立し、昨季は171回2/3を投げた若きエースの不調は確かに痛い。ただ、復調を待てるほどシーズンは長くない。チームは高橋宏が投げ続けた日曜に新たな先発投手を立てる必要がある。

まず、白羽の矢が立ったのは涌井秀章のようだ。今月21日に40歳を迎える大ベテランは、今季これまで1軍登板なし。ファームでは2勝5敗、防御率5.24の成績だ。3月の開幕から1週間に1度のペースで先発しており、身体は至って健康。抜群の結果は見込めないかもしれないが、老獪なピッチングに期待しよう。

ベテランといえばもう一人、松葉貴大の存在も忘れてはならない。こちらは涌井より少し長い間隔、およそ10日に1度の登板になっているが、直近では6月2日の日本ハム戦（鎌ヶ谷）で6回3失点とゲームメイク。昨季は自身初の規定投球回をクリアした左腕、その力を借りる時は必ずやってくるはずだ。

若手では3人の「ドラフト1位右腕」の奮起が求められる。