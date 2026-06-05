SNSでも不安広がる「ハンタウイルス感染症」は人から人にうつる？ 症状・感染経路・予防法を専門医が解説

海外クルーズ船での集団感染をきっかけに注目されているハンタウイルス感染症。「次のパンデミックになるのでは」とSNSでも不安が広がっています。主な感染源はネズミの排泄物で、重症化すると肺や腎臓に深刻な障害を引き起こすことがあります。では、実際に私たちにとって感染や重症化のリスクはどの程度なのでしょうか。今回は感染経路・症状・重症化リスク・日常の予防法について、大阪大学大学院医学系研究科感染制御医学講座教授の忽那賢志先生に解説してもらいました。

監修医師：

忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御医学講座教授）

山口大学医学部を卒業後、救急医療などの現場で経験を積み、その後、感染症を専門とするようになる。2009年から奈良県立医科大学感染症センターで研修し、2010年には市立奈良病院で勤務。2012年より国立国際医療研究センター国際感染症センターに勤務。主な著書に「感染症診療とダニワールド」（シーニュ、電子書籍）、「みるトレ 感染症」（医学書院）、「症例から学ぶ 輸入感染症 A to Z」（中外医学社）、「専門医が教える 新型コロナ・感染症の本当の話」（幻冬舎）など。

ハンタウイルス感染症とはそもそも何か？ クルーズ船で集団感染が起こった理由

編集部

そもそも「ハンタウイルス感染症」とはどのような病気なのでしょうか。

忽那先生

ハンタウイルス感染症は、主にネズミなどのげっ歯類が保有するハンタウイルスによる感染症です。ハンタウイルスには複数の種類があり、大きく分けて、腎臓の障害を中心とする「腎症候性出血熱」と、肺の障害を中心とする「ハンタウイルス肺症候群」があります。前者は主にアジアやヨーロッパで、後者は主に南北アメリカ大陸で報告されています。

今回クルーズ船で注目されたのは、後者の「ハンタウイルス肺症候群」を引き起こす「アンデスウイルス」が関与していたためです。ハンタウイルス肺症候群は発熱や筋肉痛などから始まり、その後に急速な呼吸不全をきたすことがあり、重症例では命に関わることがあります。

編集部

ハンタウイルスは、具体的にどのような経路で人間に感染するのでしょうか。ネズミなどの動物が関係しているとも聞きました。

忽那先生

基本的には、ハンタウイルスに感染したネズミなどの尿、糞、唾液などの排泄物で汚染されたほこりを吸い込むことでヒトに感染します。また、汚染された物に触れた手で口や鼻に触れる、汚染された食物を口にする、ネズミに咬まれる、といった感染経路も考えられます。

つまり、ネズミそのものに触れなくても、「ネズミの排泄物で汚染された環境に入ること」がリスクになります。特に、長期間使っていなかった小屋、倉庫、古い建物など、ネズミの侵入可能性がある場所を掃除する際には注意が必要です。

編集部

ハンタウイルスは「人から人へ」感染することはあるのでしょうか？また、感染力の強さはどの程度ですか？

忽那先生

多くのハンタウイルスでは、通常、人から人への感染は起こらないと考えられています。ただし、今回問題となったアンデスウイルスは例外的で、ハンタウイルスの中でも人から人への感染が報告されている数少ないウイルスです。

とはいえ、麻疹（はしか）や新型コロナウイルスのように、空気中を広く漂って次々に感染するようなウイルスではありません。感染が起こるとしても、患者さんとの濃厚かつ長時間の接触、特に発症前後～発症初期の近接した接触が関係すると考えられています。

したがって、一般の人が日常生活で過度に心配する必要はありませんが、患者さんと接触した可能性がある場合には、保健当局や医療機関の指示に従うことが重要です。

ハンタウイルスに感染後の症状は？ 潜伏期から治療まで

編集部

ハンタウイルスに感染した場合、初期にはどのような症状が表れるのでしょうか。一般的な風邪やインフルエンザとの見分けはつきますか？

忽那先生

初期には発熱、頭痛、筋肉痛、倦怠感、せき、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などがみられることがあり、一般的な風邪やインフルエンザ、胃腸炎と区別しにくいことがあります。そのため初期症状だけで見分けるのは困難です。

ハンタウイルス感染症で問題視すべきは、最初は「少し重い風邪」のように見えても、その後急速に呼吸苦（息苦しさ）が悪化することがある点です。

したがって、症状だけで判断するのではなく、南米などの流行地域への渡航歴、クルーズ船での曝露歴（接触歴）、ネズミの排泄物で汚染された環境への立ち入り、患者さんとの濃厚接触歴を確認することが重要です。こうした曝露歴のある人が、発熱やせき、筋肉痛を自覚した場合は、早めに医療機関へ相談することが大切です。

編集部

ウイルスに感染してから実際に症状が出るまでの「潜伏期間」はどのくらいあるのでしょうか？

忽那先生

潜伏期間はウイルスの種類や曝露状況によって幅がありますが、おおむね1～5週間程度と考えられています。一般的には2週間前後で発症することが多いとされていますが、より長くなることもあります。

今回のようなアンデスウイルス関連事例では、接触者の健康観察期間が長めに設定されることがあります。これは、潜伏期間が比較的長い可能性を考慮しているためです。

編集部

重症化すると、肺や腎臓に深刻な影響が出ると聞きました。具体的にどのような病態に陥るのでしょうか？

忽那先生

ハンタウイルス感染症では、ウイルスの種類によって主に障害される臓器が異なります。

ハンタウイルス肺症候群では、血管から肺の中に水分が漏れ出すことで肺水腫を起こし、急激な呼吸不全に至ります。進行すると酸素を十分に取り込めなくなり、人工呼吸管理や集中治療が必要になることがあります。

一方、腎症候性出血熱では、発熱に続いて血圧低下、血が止まらなくなる（出血傾向）、腎臓機能の低下などがみられ、重症例では透析が必要になることもあります。

つまり、ハンタウイルス感染症は「風邪のような症状で始まるものの、肺または腎臓を中心に、急速に重症化し得る感染症」と理解するとよいでしょう。

編集部

万が一、ハンタウイルス感染症を発症してしまった場合、効果的な治療法や特効薬はあるのでしょうか？

忽那先生

現時点で、ハンタウイルス肺症候群に対して確立した特効薬はありません。治療の中心は、支持療法（症状に合わせた治療）となります。具体的には、酸素投与、人工呼吸管理、循環管理、ショックへの対応、必要に応じた集中治療などが重要になります。また腎症候性出血熱では、腎不全に対する輸液管理や透析などが必要になる場合があります。

一部の抗ウイルス薬（リバビリンやファビピラビルなど）が治療薬の候補として研究・検討されてきましたが、ハンタウイルス肺症候群に対して明確に有効性が確立した標準治療とはいえません。したがって、最も重要なのは、早期に疑い、早期に医療につなげ、重症化に備えた管理を行うことです。

何に・どのくらい気を付ける？ 日本での感染リスクと日常生活の予防法

編集部

日本国内でハンタウイルスに感染する可能性や、過去の国内事例はあるのでしょうか？

忽那先生

日本でも過去にハンタウイルス感染症が報告されたことはあります。腎症候性出血熱については、1960年代に大阪・梅田駅周辺で流行がありました。また、1970～80年代には実験用ラットを介した感染事例が複数の研究機関で確認されています。

一方で、感染症法が施行された1999年以降、国内での腎症候性出血熱の感染事例は報告されていません。また、ハンタウイルス肺症候群については、これまで日本国内での感染事例は報告されていません。国内の感染リスクは現時点では高くありませんが、げっ歯類が関係する感染症である以上、ネズミの排泄物には不用意に曝露しないという基本的な対策が重要です。

編集部

日常生活において、例えば古い物置、古民家、市街地などに生息するネズミを含む小動物に注意する必要はあるのでしょうか？

忽那先生

必要以上に怖がる必要はありませんが、ハンタウイルスのほかにも鼠咬症やレプトスピラ症などネズミの排泄物からうつる感染症はあるので、ネズミの排泄物がある環境を掃除する際には注意したほうがよいです。

特に、長期間閉め切っていた物置、納屋、古民家、空き家、倉庫などでは、ネズミの糞や尿でほこりが汚染されている可能性があります。そのような場所をいきなり掃き掃除したり、掃除機をかけたりすると、汚染された粉じんを吸い込むリスクがあります。掃除の前に十分に換気し、糞や尿と思われるものは乾いたまま舞い上げず、消毒薬や洗剤で湿らせてから、手袋を着用して処理するのが望ましいです。また、食品は密閉容器に保管し、建物へのネズミの侵入口をふさぐことも重要です。

編集部

キャンプや登山、ハイキングといったアウトドア活動の際にも、何か意識しておくべきことはありますか？

忽那先生

アウトドア活動では、ネズミなどの小動物が出入りしやすい場所での食品管理と、寝泊まりの環境に注意することが大切です。食べ物やゴミは放置せず密閉容器に入れてください。動物の糞や尿がある場所、巣のようなものがある場所には近づかないほうがよいでしょう。

山小屋やキャンプ場の小屋を利用する場合、長期間使われていなかった空間では、まず換気を行ってから、ほこりを舞い上げないように清掃することが重要です。

海外、特に南米の流行地域でキャンプ、登山、農作業、古い建物の清掃などを行った後に、発熱、筋肉痛、せき、息切れ、腹部症状が出た場合には、「単なる風邪」と決めつけず医療機関を受診し、渡航歴やネズミとの接触可能性を伝えることが大切です。ハンタウイルス感染症は日本で日常的に流行している感染症ではありません。ただし前述のとおり、ほかにもネズミの排泄物から感染する感染症があるため、基本的な対策はしておきましょう。

編集部まとめ

今回はクルーズ船の報道を機に話題となったハンタウイルス感染症の実態を忽那先生に解説してもらいました。感染は主にネズミの排泄物から起こり、重症化すると肺や腎臓に重篤な影響が生じることがあります。日本での感染リスクは低いものの、古民家の掃除やアウトドアでは換気・手袋着用などの対策が必要です。

本稿が読者の皆様にとってハンタウイルス感染症を正しく理解するきっかけとなりましたら幸いです。