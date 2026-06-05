大型犬を怖がっていた6歳の女の子ですが、しばらく一緒に過ごしたら思った以上に仲良しになって…？投稿は記事執筆時点で18万7000回再生を突破し、「最高にかわいい」「癒される」「感動です」といった声が寄せられています。

【動画：強面の大型犬を怖がる6歳の女の子→一緒に過ごすうちに距離が縮まり…あっという間に大親友になる光景】

大型犬を怖がる6歳の女の子

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」に投稿されたのは、ジャーマンシェパードの「維桜（こはる）」ちゃんのお家に、飼い主さんの友人夫婦と6歳の娘さんが泊まりにきた時の様子です。娘さんと維桜ちゃんは性別も年齢も同じなので、仲良くなれることを期待していたのですが…？

維桜ちゃんが「いらっしゃ～い」というように吠えて歓迎すると、娘さんはお父さんの後ろに隠れてしまったそう。維桜ちゃんは優しい子なのですが、体が大きいうえにいきなり吠えられたので、怖くて近づけないようです。

少しずつ距離が縮まって…

ご挨拶が一段落したら、娘さんは勇気を出して維桜ちゃんにお土産のおもちゃを渡してくれたそう。すると維桜ちゃんは大喜びして「一緒に遊ぼう」と誘ったのですが、娘さんはやっぱり怖くてお父さんに助けを求めます。すぐに仲良くなるのは難しそうなので、一緒にお茶をしたり夜ごはんを食べたりして徐々に慣れてもらうことに。

娘さんも本当は維桜ちゃんとお友達になりたいようで、食べ物をお皿によそったり優しく話しかけたりして、一生懸命お世話をしてくれたとか。そして維桜ちゃんが「早く食べたい！」とお目目をキラキラさせながらいい子で待っている姿や、美味しいものを食べた後の笑顔を見ているうちに、娘さんの恐怖心はどんどん和らいでいきました。

あっという間に大親友に！

夜ごはんを食べ終わった後、2人の様子を見にいってみたら…？なんと床にうつ伏せになり、仲良く並んでゴロゴロしていたとか！娘さんが維桜ちゃんの頭を撫でる場面も。

みんなでお散歩をしている最中は、維桜ちゃんが娘さんを守るように隣を歩いていたそう。また娘さんからは「維桜ちゃん大好き！」という嬉しい言葉が聞けたといいます。そして帰宅後も娘さんと維桜ちゃんは一緒にいて、楽しそうに女子会をしていたとのこと。

大親友といっても過言ではないほど、すっかり仲良しになった2人。尊い光景は、たくさんの人の心をほっこりさせてくれることとなりました。

この投稿には「愛おしい！」「本当に優しくて良い子ですね」「お友達が出来て良かったね」「心があったかくなる」といったコメントが寄せられています。

維桜ちゃんの微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。