「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が4日夕、Xを更新。高市早苗首相陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする疑惑を伝えた「週刊文春」報道をめぐり、同日の衆院予算委員会で首相を厳しく追及した野党議員を実名称賛した。

4日の同委員会で高市首相は、この件をめぐる文春の新たな報道内容などについての質問を受けたが、質問者の事前通告内容を見たのがこの日未明だったとして、この場で答弁するのは困難との認識を示した。しかし、質問した中道改革連合の伊佐進一議員は、早い段階であらかじめ事前通告していたとして「何のための事前通告か」と、首相の対応に憤慨。高市首相の第1秘書と、動画を作成したとされる男性との会話の音声が「文春オンライン」上で公開されたことを受け、音声が実際に秘書のものか確認してほしいという内容が事前通告の内容だったとして、自身が持っている文字起こしの内容と動画を、昼の休憩中に確認してほしいと求め、一時審議がストップする事態になった。

高市氏は「ご指摘のオンラインを確認しようと思ったら、会員制の有料オンラインなんですね。これまでも、こちらの言い分は関係なく、私の面識のない方の言い分をニュースソースに報じてきたところの有料オンライン会員になろうとは思わなかったし、その方法もなかったので確認ができなかった」などとかわし続けた。

これに対し伊佐氏は「何のための事前通告ですか」と憤りながら指摘。「総理が大変なのは分かります。たくさん質問が集中し、総理の職責の重さが大変な中で頑張っていらっしゃると思うが、これは今回国民のみなさんも注目している。国会で今、（選挙時の）SNS規制をどうするかという議論がある中で、まさに総理周辺で起きていること」とした上で、「役所の方には、事前通告してくださいねとお願いし、分かりましたとなった。それが昨日の昼くらいの時間帯だった」と述べ、「それがあって、もちろん総理ご自身が私の質問を見たのは夜中の3時だったかもしれないが、事前通告でこれがいちばんの肝で質問を用意した。前提が何もできませんでした、というのは私はそれは通らないと思います」と、納得できない様子で指摘するなど、厳しく追及した。

ひろゆき氏は、伊佐氏が高市氏を追及している様子を添付した一部ポストを受け、「伊佐さん、いい仕事してますね」と称賛した。

これを受け、伊佐氏は「光栄です！」と返していた。