「精彩を欠き、精度も低い」「課題が山積み」日本とW杯初戦で戦うオランダが親善試合で０−１敗戦…母国メディアが厳しい指摘「二日酔いのようなダメージを与えられた」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。
ゲームの主導権を握ったオランダだったが、再三の決定機をものにできずにいると、試合終盤の86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１の敗戦を喫した。
母国メディア『De Telegraaf』は失点シーンについて、「二日酔いのようなダメージを与えられた」とし、次のように報じた。
「オランダは多くのチャンスを無駄にした。この敗戦はむしろ幸運と言えるかもしれないが、多くの問題点があった。（ロナルド・）クーマン監督と選手たちには、まだまだ課題が山積みだ」
また、『MEE MET ORANJE』が「疑問符がついた」と伝えれば、『VOETBAL FLITSEN』も「精彩を欠き、精度も低い」と厳しい指摘をしている。
オランダは８日のウズベキスタンとのW杯前最後の親善試合を経て、14日に日本とのGS初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ゲームの主導権を握ったオランダだったが、再三の決定機をものにできずにいると、試合終盤の86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１の敗戦を喫した。
母国メディア『De Telegraaf』は失点シーンについて、「二日酔いのようなダメージを与えられた」とし、次のように報じた。
「オランダは多くのチャンスを無駄にした。この敗戦はむしろ幸運と言えるかもしれないが、多くの問題点があった。（ロナルド・）クーマン監督と選手たちには、まだまだ課題が山積みだ」
また、『MEE MET ORANJE』が「疑問符がついた」と伝えれば、『VOETBAL FLITSEN』も「精彩を欠き、精度も低い」と厳しい指摘をしている。
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