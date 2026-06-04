北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真を見る】大学生を死なせた6人の被告の写真入り人物相関図。川村被告と八木原被告が揺れながらダンスする画像も

トラブルの発端は、Xさんと八木原亜麻被告（21）の交際トラブルだった。八木原被告から相談を受けた川村被告は、友人だった川口侑斗被告（当時18）や少年A（当時17）含む4人を引き連れ2人のもとに向かい、一団は現場となった公園でXさんを集団暴行。キャッシュカードなどを奪った上で全裸にして放置し、死なせた。

当記事では、被告人3名に対する犯罪事実に対しての被告人質問の様子をお伝えする。公園に一団が集まると、まず川口被告がXさんへの暴行を始めた。被告人3名は川口被告が暴行を主導したと主張するのだが--傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回から読む ※以下、一部ショッキングな犯行描写を含みます】

クレジットカードを奪い「デカいのキター」

暴行の主犯格と見られる川口被告の供述調書、Xさんが暴行中に必死の思いで残した録音データ、川口被告が残した犯行の撮影データにより、犯行の大枠が明らかになってきた。記事では犯行の経過を追いながら、被告人たちの主張を記していく。

瀧澤被告とB被告は、公園到着後トイレに向かった。ともにトイレから戻ると暴行が始まっていたという。

瀧澤被告は「えっ、ヤバいな」「酷いな」「（少しは）かわいそう」「痛そうだな」とも思った。しかし、周囲に止める様子がないため、周りの様子につられたという。被告自身もその場では笑った様子が録音に残っている。

なぜ周囲が笑っていたかはわからない、自分も周囲につられただけ、という立場を貫く瀧澤被告に検察官は、「この裁判までどれだけ時間があった？」と怒りとも呆れともわからない口調で問う。次の公判までに、事件に向き合う意味でその点をしっかり考えるよう諭されていた。

B被告の答えは淡々としていた。蹴っている様子を見て「やっぱ蹴るんだ」という感想のみ抱いた。実際に見たXさんは喧嘩が強そうに見えなかったが、痛そうとも、かわいそうとも、止めなきゃとも思わなかった。その理由は「自分に関係ないと思ったので」とのことだった。

以降も、他責とも異なる、他人事感を覚えていたかのような被告人3名の犯行時の心情が続いていく。

川口被告が「血ィついたべや、弁償しろ」と金銭を脅し取ろうとする。

川村被告は「ウチもついたかも、金払え」と続く。しかし実際には衣服に血などついておらず、あくまで反射的に言ったのだという。その後「早くしろよ、財布持ってきて」などとも言う。八木原被告は「こいつ今日、給料日だよ」などと追随したともいう。

B被告は、カバンから転げ出たモバイル充電器を自分のものとした。自身のを無くしていたので、ほしいと思ったからという理由だった。人の物を盗ってはならないという考えすらも浮かばなかったという。

そんな中、瀧澤被告は、川口被告が金を要求したことに「そこまでするか」と驚いた。

ただ、一人で違うことをして、変な目で見られたくないという思いがあった。「小銭ちょうだい」とは言ったが、目の前の被害者が目に入り、本当に取ったらもう後戻りできないのではなどと思い、八木原被告に渡した。

川口被告がクレジットカードを奪って、それでタバコを買うとなった際は「デカいのキター」などと喜んだ。これも周囲に合わせたおどけた反応と主張するかと思ったが、カードを取るのも、購入するのも自分ではなく、タバコをもらうのも自分だけではないという安心感を抱いていたのだという。

この答えで、パーテーションの内側で傍聴する遺族が、法廷に響くように涙を流した。どれだけ酷い暴行の態様を聞いても、そこまで声を上げることはなかった。それまで、まさに身を切り裂かれる思いで、傍聴を続けていたことであろう。

推察になるが、辛くても「真実を知りたい」「Xさんにせめてもの救いはなかったのか」と切望する中で、被告人らの軽々しい気持ちを思わせる供述の数々に我慢ができなかったのではないか。被告人らにこの涙の思いは届くのだろうか。

検察官が指摘「おちょくってるようにしか思えない」

川村被告と八木原被告は、Xさんのクレジットカードを持って、コンビニエンスストアにタバコを買いに出かけた。川村被告は「一度は断った」というが、川口被告から「いいから行ってこい」と押し切られたという。

川口被告に反抗できないとして、川村被告自身のタバコをXさんのカードで購入する罪悪感すら浮かばなかったという。銘柄を言われたときは「（川口被告が）私の（吸うタバコの銘柄）覚えてるんだ」などと思い、自身の銘柄を手にすることができると考えてもなかったと主張。

しかし、1万円を超える会計では暗証番号を求められるのを把握していたため、タバコは複数回に分けて購入し、自身のタバコは5人の喫煙者の中で3番目に購入。これらの行動からは冷静さがうかがえる。

一方、川村被告らがコンビニに出かけた際、現場では暴行が中断されるタイミングがあった。

ここまで唯一暴行を働いていない瀧澤被告は、暴行に突っ伏すXさんを可哀そうと感じていた。Xさんに近付き言葉をかける。

「どこの大学通ってるんですか？」

瀧澤被告は場の雰囲気を変えたかったという。しかし検察官からは「おちょくってるようにしか思えない！」と強く指摘された。

「タッキーやんないの？」

八木原被告らがタバコの買い出しから帰ってきた。瀧澤被告は意を決して、川口被告に「もうやめね？」と提案する。しかし八木原被告が「まだ反省していない」と答えたため、暴行は再開される。

検察官「再開したきっかけはわかりました。でも、初対面の人（八木原被告のこと）のためにそこまで動く理由はあるんですか」

瀧澤被告「僕にはありません」

検察官「川口被告にはあるんですか」

瀧澤被告「助けたいと思ったのかも」

検察官「1年後別れることの解決がボコボコにして、カードを奪うことだと？」

そして、それまで場の雰囲気を受け流していた瀧澤被告もついに暴行に加わる。

川口被告に「タッキー（瀧澤被告）やんないの？」と暴行を示唆される。断ると詰められると思いつつ、「ガチな雰囲気が少しでも柔らかくなるように」と「ライダーキック！」と掛け声とともに飛び蹴りをする。少しでもダメージが少なくなるよう、頭でなく背中を狙い、足の裏の上半分だけが接触するようにした。

しかし検察官は「それどういう意味？」と指摘。雰囲気を変えると言いつつ、わざわざ坂を勢いよく下りながら行われた飛び蹴りはXさんを転倒させ、アスファルトに強く頭を打ったとする供述もあった。

それどころか「面白いからもう一回」などと言われ、さらに場を煽るように各被告人の暴行態様はより悪化させていく--続編では、トラブルの発端となった八木原被告が、暴行中に言ったという「まさかの言葉」について伝える。

（第3回記事につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）