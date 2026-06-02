【メダロットS×デスクトップアーミー】 6月4日～25日14時59分 実施予定

イマジニアはAndroid/iOS用ロボットバトルRPG「メダロットS」にて、メガハウスの可動フィギュア「デスクトップアーミー」とのコラボイベントを6月4日メンテナンス後から25日14時59分まで実施する。

本イベントではガチャにて「シルフィーII」モチーフ機体「シルフィライン」、「シルフィーII Mode-B」モチーフ機体「シルフィクル」、「フレイヤII」モチーフ機体「フレイヤクト」を追加する。「シルフィライン」、「シルフィクル」は6月4日メンテナンス後、「フレイヤクト」は6月11日メンテナンス後の追加となる。

シルフィライン

シルフィクル

フレイヤクト

この他、コラボデザインのメダロット着せ替えアイテム「カスタムスキン」とコラボ衣装を着たメダロッターが登場。メダロッターは「メダロッターガチャ」で入手できる。また報酬が手に入るゲーム内コラボイベント、高難易度イベント「超襲来」、ログインボーナスなどを実施予定。

カスタムスキン

期間限定メダロッター

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