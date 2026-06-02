「メダロットS」×「デスクトップアーミー」コラボイベント開催。「シルフィーII」などモチーフのメダロットが登場
【メダロットS×デスクトップアーミー】 6月4日～25日14時59分 実施予定
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イマジニアはAndroid/iOS用ロボットバトルRPG「メダロットS」にて、メガハウスの可動フィギュア「デスクトップアーミー」とのコラボイベントを6月4日メンテナンス後から25日14時59分まで実施する。
本イベントではガチャにて「シルフィーII」モチーフ機体「シルフィライン」、「シルフィーII Mode-B」モチーフ機体「シルフィクル」、「フレイヤII」モチーフ機体「フレイヤクト」を追加する。「シルフィライン」、「シルフィクル」は6月4日メンテナンス後、「フレイヤクト」は6月11日メンテナンス後の追加となる。
シルフィライン
シルフィクル
フレイヤクト
この他、コラボデザインのメダロット着せ替えアイテム「カスタムスキン」とコラボ衣装を着たメダロッターが登場。メダロッターは「メダロッターガチャ」で入手できる。また報酬が手に入るゲーム内コラボイベント、高難易度イベント「超襲来」、ログインボーナスなどを実施予定。
カスタムスキン
期間限定メダロッター
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