この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2024年6月にリリースされたGensparkは、この2年間で大きく進化し、AIチャット、画像・動画生成機能に加え、スライド資料などの生成を自動化するAIエージェント機能を搭載するなど、トップクラスの機能を備えた高度なAIプラットフォームへと成長しました。
本動画では、その進化したGensparkの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

動画の構成は
第一章：Gensparkの概要と使い方
第二章：Gensparkの基本エージェント
第三章：Gensparkの高度なエージェント
第四章：Genspark関連アプリ
という4章立てで、Gensparkの概要と使い方を簡単に紹介したうえで、文章・画像・動画生成、スライドやデザイン作成、AIブラウザや文字起こし機能まで、実際の活用事例とあわせてわかりやすく解説します。

Gensparkは、さまざまなAIをまとめて使えるので、これからAIを始める初心者はもちろん、日常的にAIを活用するヘビーユーザーにもおすすめできる万能ツールです。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。

YouTubeの動画内容

01:51

第一章: Gensparkの概要と料金体系
06:19

第二章: 画像や音楽も作れる基本エージェント
11:08

第三章: 複雑なタスクを処理する高度なエージェント
16:09

第四章: 業務を自動化するGenspark関連アプリ

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