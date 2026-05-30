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2024年6月にリリースされたGensparkは、この2年間で大きく進化し、AIチャット、画像・動画生成機能に加え、スライド資料などの生成を自動化するAIエージェント機能を搭載するなど、トップクラスの機能を備えた高度なAIプラットフォームへと成長しました。

本動画では、その進化したGensparkの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。



動画の構成は

第一章：Gensparkの概要と使い方

第二章：Gensparkの基本エージェント

第三章：Gensparkの高度なエージェント

第四章：Genspark関連アプリ

という4章立てで、Gensparkの概要と使い方を簡単に紹介したうえで、文章・画像・動画生成、スライドやデザイン作成、AIブラウザや文字起こし機能まで、実際の活用事例とあわせてわかりやすく解説します。



Gensparkは、さまざまなAIをまとめて使えるので、これからAIを始める初心者はもちろん、日常的にAIを活用するヘビーユーザーにもおすすめできる万能ツールです。

気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。