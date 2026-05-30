【AI社員が仕事を自動化】話題のAIを全部使える「Genspark」の使い方完全解説｜基本機能・高度エージェント・関連アプリまとめ！
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この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
2024年6月にリリースされたGensparkは、この2年間で大きく進化し、AIチャット、画像・動画生成機能に加え、スライド資料などの生成を自動化するAIエージェント機能を搭載するなど、トップクラスの機能を備えた高度なAIプラットフォームへと成長しました。
本動画では、その進化したGensparkの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
動画の構成は
第一章：Gensparkの概要と使い方
第二章：Gensparkの基本エージェント
第三章：Gensparkの高度なエージェント
第四章：Genspark関連アプリ
という4章立てで、Gensparkの概要と使い方を簡単に紹介したうえで、文章・画像・動画生成、スライドやデザイン作成、AIブラウザや文字起こし機能まで、実際の活用事例とあわせてわかりやすく解説します。
Gensparkは、さまざまなAIをまとめて使えるので、これからAIを始める初心者はもちろん、日常的にAIを活用するヘビーユーザーにもおすすめできる万能ツールです。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
本動画では、その進化したGensparkの主要機能を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
動画の構成は
第一章：Gensparkの概要と使い方
第二章：Gensparkの基本エージェント
第三章：Gensparkの高度なエージェント
第四章：Genspark関連アプリ
という4章立てで、Gensparkの概要と使い方を簡単に紹介したうえで、文章・画像・動画生成、スライドやデザイン作成、AIブラウザや文字起こし機能まで、実際の活用事例とあわせてわかりやすく解説します。
Gensparkは、さまざまなAIをまとめて使えるので、これからAIを始める初心者はもちろん、日常的にAIを活用するヘビーユーザーにもおすすめできる万能ツールです。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
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※管理人：ミライ ※すべてソースを基に制作しています