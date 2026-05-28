本拠地でのロッキーズ戦で躍動した

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回を投げて5四死球を与えながらも、無安打1失点に抑えて5勝目を挙げた。打者としても先頭打者弾を放ち、二刀流で躍動した。試合後の取材では「自分の制球力と格闘していた」と振り返った。

投手としては初回から飛ばした。2-0でリードする4回に、先頭ラムフィールドに四球を与えると、続くグッドマンには死球。続くジョンストンが二ゴロで1死一、三塁となると、ギアを上げた。カストロの初球にはこの日最速となる100.3マイル（約161.4キロ）をマーク。二ゴロの間に1点を失ったが、トーバーは99マイル台の直球を3球投げこんで空振り三振に仕留めた。

試合後は「いいディフェンスにも助けられて、そこはまあ良かったのかなと思いますけど、まあ絶対投手としてもでしたけど、全体を通して自分の投げたいところに投げられてないフラストレーションと格闘していたって感じかなと思います」と振り返った。

制球に苦しんだことに「歩かせたくないですし、ヒットを打たせるよりもやっぱり、フォアボールでランナーを出すっていうのは、個人的にですけど、すごい嫌なことだと思う」と淡々と語った。

大谷の降板後に継投での“ノーヒッター”が途切れてしまったが「全体的にブルペンが本当に素晴らしい仕事を毎試合しているとは思いますし、本当に安定感ある。そこに繋げればもう勝てるんじゃないかというゲーム運びができてきてると思うので、もうオフェンスも7回までしっかりと、勝てるシチュエーションでつなげられれば、十分勝機があるんじゃないかなっていうぐらい、すごい安定してる。そういう安定感のある仕事してると思います」と称えた。

ロッキーズの菅野智之投手との投げ合い。打者として対戦した第1打席ではカウント2-0からの3球目フォーシームを完璧にとらえ、バックスクリーンへ9号の先頭打者アーチ。飛距離は424フィート（約129.2メートル）。これで前回の登板試合に続いて、先頭弾で自身を援護した。3回先頭の第2打席での対戦は見逃し三振に倒れた。

大谷は前回20日（同21日）の敵地パドレス戦で登板4試合ぶりに二刀流で出場。初球先頭弾を放ち、投げては5回3安打4奪三振無失点で4勝目を挙げていた。防御率は0.73から0.82となった。（Full-Count編集部）