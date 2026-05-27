ジョリッティ初出店、Vespa生誕80周年も展示！ 東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」

記事ポイント ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が東武百貨店 池袋本店に初出店する「リストランテ・アルポルト」片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」佐藤 真一氏がコラボした東武限定コースが4,950円（1人前）で提供される同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店3ブランドのチーズグルメとかき氷・ソフトクリームが11店舗に揃う ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が東武百貨店 池袋本店に初出店する「リストランテ・アルポルト」片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」佐藤 真一氏がコラボした東武限定コースが4,950円（1人前）で提供される同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店3ブランドのチーズグルメとかき氷・ソフトクリームが11店舗に揃う

東武百貨店 池袋本店の8階催事場で、2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」が同時開催されます。

今回の「イタリア展」は”ローマ特集”をテーマに構成され、ローマに本店を構える老舗ジェラート店の初出店や名作映画にも登場した名車の展示が揃います。

「イタリア展」60店舗・「チーズとアイスSHOW」11店舗が約300坪の会場に集まります。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」





会場：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）期間：2026年5月28日（木）〜6月2日（火）営業時間：午前10時〜午後7時店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗イートインラストオーダー：閉場30分前（スペシャルコラボコースは閉場1時間前）

「イタリア展」は今年”ローマ特集”として、ローマゆかりのコンテンツで会場が構成されます。

名作映画の劇中でローマの街並みとともに映し出された1948年製「FIAT500 Topolino（Type 500B）」や生誕80周年の「Vespa LX 125」が展示され、ローマに本店を構え観光名所としても知られる老舗ジェラート店「ジョリッティ」がイートインで初登場します。

イートインエリアでは「リストランテ・アルポルト」片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」佐藤 真一氏の2人がコラボした東武限定「スペシャルコラボコース」（4,950円・1人前）も提供されます。

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店の「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」「Rose（ロゼ）」「海の街チーズ サレルノ」によるチーズグルメのほか、かき氷やソフトクリームが11店舗に並びます。

ローマを感じる展示と初出店ジェラート

ローマが舞台の名作映画に登場した車両と生誕80周年を迎えたバイクが会場に展示されるほか、ローマの老舗ジェラート店が初出店します。

1948年製 FIAT500 Topolino（Type 500B）

1948年に製作された「FIAT500 Topolino（Type 500B）」が会場に展示されます。

ローマが舞台の名作映画の劇中でローマの街並みとともに映し出されたこの車両は、丸みを帯びたコンパクトなボディが往年のイタリアンデザインを体現した一台です。

Vespa LX 125





2026年に生誕80周年を迎えたイタリア製バイク「Vespa LX 125」も会場に展示されます。

丸みを帯びた可愛らしいフォルムと鮮やかなカラーリングを持つ、ローマを象徴するアイコニックなバイクです。

バカンセロマーネ





ブランド：ジョリッティ（初出店）価格：750円〜（イートイン・各日数量限定）

ローマに本店を構え観光名所としても人気の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が、今回初出店します。

イートインで提供する「バカンセロマーネ」は750円からの各日数量限定品で、ローマのリゾート気分を表現した一皿です。

東武限定スペシャルコラボコース

「リストランテ・アルポルト」と「クリマディトスカーナ」2軒の有名イタリア料理店がコラボした東武限定コースが、イートインエリアで提供されます。





メニュー：スペシャルコラボコース（東武限定）価格：4,950円（1人前・イートイン）構成：前菜コラボプレート／選べるパスタ2種（アルポルト）／選べるメイン2種（クリマ）／ドルチェプレート／アイスコーヒーまたはアイスティーラストオーダー：閉場1時間前注意：5月29日（金）・6月1日（月）各日午後3時〜5時は料理提供なし

前菜コラボプレートとドルチェプレートはアルポルト＆クリマのコラボ仕様で、選べるパスタは「リストランテ・アルポルト」の2種から、選べるメインは「クリマディトスカーナ」の2種からの選択制です。

ローマが発祥とされるカルボナーラやローマ風の前菜プレートなど本格的なローマイタリアンが、4皿構成で4,950円（1人前）にまとめられています。





「リストランテ・アルポルト」を率いる片岡 護氏はイタリア料理界を代表するシェフの一人で、今回のコースではパスタ2種と前菜・ドルチェのコラボプレートを担当します。





「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏が担当するメインは2種から選べます。

単品でのオーダーにも対応しており、スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前です。

イタリア雑貨

会場ではイタリアの伝統工芸を用いたテーブルリネン、カメオジュエリー、陶器時計など本場イタリアの職人技が光る雑貨も並びます。

リネンテーブルクロス





ブランド：ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ素材：麻100%サイズ：約160×230cm価格：46,200円（販売予定2点）

「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」のリネンテーブルクロスは、麻100%・約160×230cmの大判サイズで46,200円（販売予定2点）です。

トスカーナ地方の伝統的な織り技術で仕上げた一枚で、ナチュラルな風合いが食卓をイタリアンスタイルに整えます。

K18PG枠付 シェルカメオ各種





ブランド：トーセトレーディング価格：121,000円〜（全て現品限り）

「トーセトレーディング」が展開するK18PG枠付 シェルカメオは121,000円からで、全点が現品限りの一点ものです。

貝殻を彫刻したカメオをK18ピンクゴールドの枠に収めた、イタリアの伝統的なジュエリーです。

イタリア製 陶器 掛け時計





ブランド：アントニオ・ザッカレラ／サフィナ（初出店）サイズ：径約16cm・重さ約320g価格：59,400円（販売予定2点）

今回初出店となる「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」のイタリア製 陶器 掛け時計は、径約16cm・重さ約320gのコンパクトなサイズで59,400円（販売予定2点）です。

陶器の温かみある質感と独自の絵柄が、壁面にイタリアンテイストのアクセントをもたらします。

チーズとアイスSHOW

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店3ブランドのチーズグルメをはじめ、初夏向けのかき氷・ソフトクリーム・ジェラートが計11店舗に並びます。

〜トリュフ薫る〜チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー





ブランド：3000日かけて完成した極上ハンバーガーField（初出店・東武限定・実演）価格：1,981円（1個・各日販売予定30点）

初出店かつ東武限定で実演販売を行う「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」は、チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のチーズにトリュフの香りを重ねたバーガー1,981円（各日販売予定30点）を提供します。

3種の溶けたチーズがバンズにたっぷりとのる、チーズ好きへ向けた限定品です。

Rose Basque Cheesecake





ブランド：Rose（ロゼ）（初出店）価格：4,320円（1ホール5号サイズ・各日販売予定30点）

初出店の「Rose（ロゼ）」が提供する「Rose Basque Cheesecake」は、1ホール5号サイズで4,320円（各日販売予定30点）です。

表面を焦がした濃厚な仕上がりが特徴のバスクチーズケーキで、ホールのままギフトとしても映える一品です。

海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ





ブランド：海の街チーズ サレルノ（初出店）価格：1,200円（60g・各日販売予定70点）

初出店の「海の街チーズ サレルノ」は「海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ」を1,200円（60g・各日販売予定70点）で提供します。

茶褐色の見た目が印象的で、通常のチーズとは異なる独特の風味を持つ一品です。

チーズMAX!





ブランド：かき氷Ryan（東武限定）価格：2,161円（1個・イートイン）

「かき氷Ryan」が東武限定で提供する「チーズMAX!」は、イートインで2,161円です。

かき氷全体にチーズをたっぷり使い、甘さとチーズの濃厚なコクが重なる夏向けの一品です。

ソフト パレドオール（3種）





ブランド：ショコラティエ パレドオール価格：990円（1個・イートイン）

「ショコラティエ パレドオール」のソフトクリーム「ソフト パレドオール」は3種展開で、イートイン990円です。

チョコレート専門店ならではのカカオの風味が生きたソフトクリームで、イートインエリアで気軽に楽しめます。

いちじくマスカルポーネ





ブランド：FLOR GELATO ITALIANO OSAKA価格：751円（1個・イートイン・各日数量限定）

「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」のジェラート「いちじくマスカルポーネ」はイートインで751円の各日数量限定品です。

いちじくの甘みとマスカルポーネチーズのコクを組み合わせたフレーバーで、イタリアらしい素材の掛け合わせが特徴です。

ローマに本店を置く「ジョリッティ」の初出店ジェラートから片岡 護氏・佐藤 真一氏コラボの東武限定4,950円コースまで、約300坪の会場に6日間限定でイタリアの食と雑貨が集まります。

「チーズとアイスSHOW」を含む71店舗が揃い、グルメからジュエリーまで多彩なラインナップが東武百貨店 池袋本店の8階催事場に展開されます。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. スペシャルコラボコースが注文できない時間帯はありますか？

A. 5月29日（金）・6月1日（月）の各日午後3時から5時は料理の提供がありません。

それ以外の時間帯はイートインで注文でき、スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前（午後6時）です。

通常のイートインのラストオーダーは閉場30分前（午後6時30分）となります。

Q. 「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」は同じ会場で開催されますか？

A. 両イベントは東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）で同時に開催されます。

「イタリア展」60店舗と「チーズとアイスSHOW」11店舗が同じフロアに並びます。

Q. 初出店ブランドはどのくらいありますか？

A. ジョリッティ、3000日かけて完成した極上ハンバーガーField、Rose（ロゼ）、海の街チーズ サレルノ、アントニオ・ザッカレラ／サフィナの計5ブランドが初出店です。

なお出店ブランドや内容は変更となる場合があり、最新情報は東武百貨店 池袋本店から案内されます。

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