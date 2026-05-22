リズムゲーム「DJMAX RESPECT V」のポップアップショップが本日より開催Tシャツ、マルチデスクマットなど新規グッズを先行販売
【「DJMAX RESPECT V」POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -blue-】 開催期間：5月22日～6月7日 場所：MAGNET by SHIBUYA109 5F／AMNIBUS STORE -blue-
開催期間：5月22日～6月7日
NEOWIZが提供するリズムゲーム「DJMAX RESPECT V」とアルマビアンカが運営する店舗「AMNIBUS STORE -blue-」とのコラボレーションイベント「『DJMAX RESPECT V』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -blue-」が5月22日から6月7日まで開催される。
本イベントでは、Tee（Tシャツ）、マルチデスクマット、BIGアクリルスタンドなど、多数の新規グッズが先行販売される。また、期間中にイベント関連商品を2,000円（税込）購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード」（全6種類）がランダムで1枚もらえる。
「トレーディング缶バッジ」や「トレーディンググリッター缶バッジ」を1BOX購入した場合も、それぞれ異なる限定の缶バッジがプレゼントされる。
「『DJMAX RESPECT V』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE -blue-」
開催期間：5月22日～6月7日
場所：MAGNET by SHIBUYA109 5F／AMNIBUS STORE -blue-（東京都渋谷区神南1-23-10）
店舗営業時間：月～日曜、10時～21時
※店内混雑緩和のため、初日5月22日（金）はシャッフル抽選入場を実施（状況により、フリー入場への切り替えの可能性あり）。
販売商品
Tee（Tシャツ）【先行販売】
マルチデスクマット 【先行販売】
BIGアクリルスタンド【先行販売】
ダイン グリッター缶バッジ イベント限定特典(トレーディンググリッター缶バッジBOX購入特典）
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