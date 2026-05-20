Q.¡Ö»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢40Âå¤ÇÆþ¤ì»õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú»õ²Ê°å¤¬²óÅú¡Û
Q.¡Ö»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢40Âå¤ÇÆþ¤ì»õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©Q. ¡Ö¤Þ¤À40ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤Ë°ú¤¯¤Î¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢¡Ø»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«»õ¤¬È´¤±¤ÆÆþ¤ì»õ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÄË¤ß¤â¤Ê¤¤¼ð¤ì¤ÇÈ´»õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂç¤²¤µ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
A. 20¡Á30Âå¤ÇÆþ¤ì»õ¤Ë¤Ê¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é½ÅÅÙ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ð¤ì¤ÏÈè¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë°ú¤¯¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤³¤½¤¬¡¢40Âå¤Ç»õ¤ò¼º¤¦ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Î×¾²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤ÇÈ´»õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÍè±¡¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö»õÀÐ¼è¤ê¤È¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¤°¼£¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
»õ¼þÉÂ¤ÏÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼ð¤ì¤ä°ãÏÂ´¶¤¬°ì»þÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¼£¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»õ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÍÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤ä¥°¥é¤Ä¤¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¾É¾õ¤«¤é¿Ê¹ÔÅÙ¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Î¤¿¤Ó¤Ë±þµÞ½èÃÖ¤À¤±·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£±þµÞ½èÃÖ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾¤ÎÂÐ½è¤Ç¤¢¤ê¡¢»õ¼þÉÂ¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤â»õ¤Î¾õÂÖ¤Ï°²½¤·Â³¤±¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÈ´»õ¤·¤«ÁªÂò»è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È´»õ¸å¤ËÆþ¤ì»õ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£20¡Á30Âå¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤À40Âå¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»õ¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö»õ²Ê¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼õ¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»õ¼þÉÂ¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¯¸å²ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»õ·Ô¤Î¼ð¤ì¡¦½Ð·ì¤¬°ì»þÅª¤Ë¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼£¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤
¡¦±þµÞ½èÃÖ¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤º¡¢º¬ËÜÅª¤Ê»õ¼þÉÂ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë
¡¦ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄê´ü¸¡¿Ç¤Ç¿Ê¹ÔÅÙ¤ò»õ²Ê°å»Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦
¡¦¥°¥é¤Ä¤¤ä°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤ºÁáµÞ¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë
»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Ê¹ÔÁ°¤ËÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ç»õ¤ò¼é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢È´»õ¡¦Æþ¤ì»õ¤È¤¤¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤¬ºÇ¤â´í¸±¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤Òº£Æü¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§´Ý»³ ÏÂ¹°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯¤è¤êÎ×¾²°ì¶Ú¤Î¸½Ìò»õ²Ê°å»Õ¡£»õ²ÊÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀçÂæ»ÔÅìË®»õ²Ê¿ÇÎÅ½ê¤ò·Ð¤ÆÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»õ²Ê°å»Õ¤Ë¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÃî»õÍ½ËÉ¤«¤é»õ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÆþ¤ì»õ¤ÎÁêÃÌ¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤ÈÆü¡¹¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãî»õ¡¢¿ÆÃÎ¤é¤º¡¢¸ýÆâ±ê¡¢»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¡¢»õ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¿ôÂ¿¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:´Ý»³ ÏÂ¹°¡Ê»õ²Ê°å¡Ë)