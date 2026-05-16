美人気象予報士が「華奢（きゃしゃ）見え」コーデを紹介した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「最近前髪が伸びてきたので、よく流すヘアスタイルをしているよ」と書き出したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。前髪を斜めに流してクールに決め、「この日はセンター分けにした。前髪はダブルバングだから前髪ありもできるけど、シンプルに目にかからなくて楽だよね〜でも前髪ありも好きだから結局いつもダブルバングでお願いしてしまう笑」という。

そして「この日のコーデはｚａｒａのホワイトデニムにデコルテがっつりでるタンクトップを合わせたよ！鎖骨を出すと華奢に見えるから顔周りは開いてるものが好き」と、この日の主役はタンクトップだと説明。「＃ｚａｒａ ＃ｆａｓｈｉｏｎ ＃華奢見え ＃ｏｏｔｄ」とハッシュタグをつけた。

腰に手をやり、大きく胸を張る姿でポーズ。フォロワーは「その上品で優雅な雰囲気」「たまりませんねっ」「キレイすぎます」「どえらい身体しとる」「めっちゃタイプ」「惚（ほ）れた〜」とほれぼれしていた。