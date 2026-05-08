大嫌いだった同級生の喫茶店を手伝うことに。13年ぶりに再会したふたりの女性が新たな友情を育んでいく、おいしくて心が温まる物語【書評】

大嫌いだった同級生の喫茶店を手伝うことに。13年ぶりに再会したふたりの女性が新たな友情を育んでいく、おいしくて心が温まる物語【書評】