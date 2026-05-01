元エリート官僚が明かした、国民の生活に直結する驚きの経済政策の見通しが注目を集めている。

【映像】「軽減税率をゼロにする」と断言できる訳

お笑いコンビ・かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。4月29日の最新回では、元エリート官僚や元アナウンサーといった華やかな経歴を持つ面々が集結し、知られざる政界の裏側や教育論について熱い議論を交わした。

番組内では、現在の日本経済における最重要課題の一つである消費税の話題が飛び出した。元経産官僚の岸博幸氏は、「間違いなく高市総理は来年からですね、軽減税率をゼロにすると思います」との見通しを語った。食料品などの税率を2年間にわたりゼロに据え置くという大胆な施策に対し、共演者からは素朴な疑問も。

財源の枯渇や財政悪化を危惧する声に対し、岸氏は「財政バランスが悪くなるってことは基本的にないと思っているし、当然ある程度景気にはプラスになるはず」と持論を展開。具体的な数字として、「財源は2年間で10兆円でこれなら充分捻出は可能」との見解を示した。

その上で、岸氏は「ちょっと世の評論家が騒ぎすぎだよなと個人的には思ってます」と断言。国家の中枢を知る立場から、世間で囁かれる不安を真っ向から否定した。