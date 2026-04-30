「W杯出場が危ぶまれている」南米の強豪に激震。10番MFが右鎖骨骨折。現地メディアが報道「手術を受ける予定」
今年６月に開幕する北中米ワールドカップで、グループHに入った南米の強豪ウルグアイ代表に激震が走っている。
ブラジルの名門フラメンゴに所属するウルグアイ代表MFジョルジアン・デ・アラスカエタが右鎖骨骨折の重傷を負ったのだ。ブラジルの大手メディア『Globo』が報じている。
現地４月29日に開催されたリベルタドーレス杯・グループA第３節のエストゥディアンテス戦（１−１）で先発したアラスカエタは16分、相手のタックルを受けると、そのまま倒れ込み、右肩をピッチに強打。スタッフの確認後、プレー続行は不可能と判断され、21分に無念の負傷交代となった。
同メディアは「アラスカエタは右鎖骨の骨折で、木曜日にリオデジャネイロで手術を受ける予定だ」とし、「今回の怪我により、W杯出場が危ぶまれている」と伝えている。
代表通算59キャップを誇り、長年10番を背負ってきた31歳が欠場となれば、影響は決して小さくないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
ブラジルの名門フラメンゴに所属するウルグアイ代表MFジョルジアン・デ・アラスカエタが右鎖骨骨折の重傷を負ったのだ。ブラジルの大手メディア『Globo』が報じている。
現地４月29日に開催されたリベルタドーレス杯・グループA第３節のエストゥディアンテス戦（１−１）で先発したアラスカエタは16分、相手のタックルを受けると、そのまま倒れ込み、右肩をピッチに強打。スタッフの確認後、プレー続行は不可能と判断され、21分に無念の負傷交代となった。
同メディアは「アラスカエタは右鎖骨の骨折で、木曜日にリオデジャネイロで手術を受ける予定だ」とし、「今回の怪我により、W杯出場が危ぶまれている」と伝えている。
代表通算59キャップを誇り、長年10番を背負ってきた31歳が欠場となれば、影響は決して小さくないだろう。
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