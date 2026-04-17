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「のがちゃんねる/nogachannel」が「【超有料級・保存版】自宅で痩せたいならこれやって！計138のトレーニングメニューとのがトレ種目をすべて公開することにしました」を公開した。動画では、過去の多数の動画から厳選された38種類のトレーニングメニューと100種目のエクササイズを網羅した専用サイトの無料公開について告知している。



動画の冒頭でのが氏は、チャンネル登録者数が169万人、総再生回数が4億回を突破したことを報告し、日頃から応援してくれる視聴者へ感謝の意を伝えた。YouTubeでトレーニング動画の投稿を始めて7年が経過し、これまでに多数の動画を制作してきた。しかし一方で、「動画が多すぎて何をやったらいいか分からない」という視聴者からの声が寄せられていたという。



せっかくやってみようと思ってくれた視聴者が迷わずに取り組めるよう、今回は38種類の厳選したトレーニングメニューと、おすすめの「のがトレ100種目」をまとめた。38種類のメニューの中には、毎日コツコツ積み上げたい人向けの「30日間のチャレンジメニュー」や、忙しい日でも1分から始められる「目的別の習慣プログラム」、さらに「レベル別・部位別の集中メニュー」などが用意されており、個人の生活スタイルや目的に合わせて選ぶことができる。また、「のがトレ100種目」はカテゴリーごとに分かりやすく分類されている。すべての種目に動きと解説が付いており、1種目30秒からと、誰でも簡単に始められるよう工夫されている。



これらのコンテンツは動画がバラバラにならないよう、専用の見やすいサイトにまとめられている。LINE公式アカウントに登録することで、無料で受け取ることが可能だ。「これから一緒にのがトレを続けてくれたら嬉しい」と語るのが氏。気になる方は、概要欄のリンクから詳細をチェックし、自宅でのトレーニング習慣に取り入れてみてはいかがだろうか。